Внеземная тайна: Пентагон рассекретил новые кадры с НЛО

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Шестой пакет архивов включает видео, снятое в 2024 году.

Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пентагон рассекретил новые кадры с НЛО

Пентагон опубликовал шестой пакет архивных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщается в пояснительной записке к обнародованным документам.

В новом блоке содержится видеозапись, на которой неопознанный объект перемещается со скоростью, превышающей 800 километров в час. Согласно документу, кадры были сделаны в 2024 году.

Ранее оборонное ведомство США представило пятый массив аналогичных сведений. В него вошли несколько роликов, снятых на Ближнем Востоке. Одна из записей датирована 2025 годом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники оборонного ведомства США, как нынешние, так и бывшие, смогут раскрывать информацию о проверках, касающихся неопознанных летающих объектов и иных необъяснимых аномальных явлений. Пентагон, выполняя указание президента США Дональда Трампа, принял решение сделать изъятие из действующих норм о запрете разглашения. В военном ведомстве также отметили, что сотрудники Пентагона получат возможность делиться такими данными без угрозы столкнуться с преследованием или утратить доступ к секретным материалам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:48
В Волгограде пенсионерка скончалась после отравления грибами
21:41
Росгвардеец помог пенсионерке с подозрением на инфаркт на участке в Москве
21:30
Путин рекомендовал ульяновцу порадовать жену подарком на сэкономленные деньги
21:27
Копия отца? Повзрослевший Гном Гномыч показал кадр с отцом из путешествия
21:20
Путин вручил госнаграды заслуженным работникам ОПК
21:19
Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня составила 29,45%

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Политолог высказался о причастности властей Франции к смерти Наташи Рей
Не сдается: Боня подала жалобу на решение суда по ее иску к Авроре Кибе
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен