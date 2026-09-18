Внеземная тайна: Пентагон рассекретил новые кадры с НЛО

Пентагон рассекретил новые кадры с НЛО

Пентагон опубликовал шестой пакет архивных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщается в пояснительной записке к обнародованным документам.

В новом блоке содержится видеозапись, на которой неопознанный объект перемещается со скоростью, превышающей 800 километров в час. Согласно документу, кадры были сделаны в 2024 году.

Ранее оборонное ведомство США представило пятый массив аналогичных сведений. В него вошли несколько роликов, снятых на Ближнем Востоке. Одна из записей датирована 2025 годом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники оборонного ведомства США, как нынешние, так и бывшие, смогут раскрывать информацию о проверках, касающихся неопознанных летающих объектов и иных необъяснимых аномальных явлений. Пентагон, выполняя указание президента США Дональда Трампа, принял решение сделать изъятие из действующих норм о запрете разглашения. В военном ведомстве также отметили, что сотрудники Пентагона получат возможность делиться такими данными без угрозы столкнуться с преследованием или утратить доступ к секретным материалам.

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