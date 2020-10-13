«Не лицемерьте, друзья»: Валерия поспорила с зоозащитниками из-за мехового пледа
Артистка попыталась оправдаться за фото в пушистой накидке, но это лишь подогрело интерес к горячей теме.
Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия подверглась нападкам части своей аудитории в Instagram из-за фото с накинутым на плечи меховым пледом. Вероятно, предвидя, что многим может не понравиться ношение шкуры животного, она попыталась сгладить момент в подписи к посту.
«В Москве холодает. Гринписовцы, не нервничайте, меховой плед не мой, друзья своим гостям не дают мерзнуть», — шутливо написала Валерия.
Увы, но эта попытка не оправдала ожиданий и лишь подлила масла в огонь. Подписчики принялись критиковать артистку.
«Такое ощущение, что написано с сарказмом. Вообще для чего все это?»
«Да уж! Хороший плед из норки!»
«Можно было и отказаться», — замечали фанаты.
На это Валерия решила возразить. Она упрекнула подписчиков в неискренности.
«Еще чего!!! Это из серии „назло бабушке отморозить уши“. Здоровье, мне лично, дороже. Думаю, и вам тоже, не лицемерьте, друзья!» — призвала певица.
При этом она призналась, что в целом не сторонница ношения вещей из натурального меха, так как они редко бывают стильными, отмечает «Утро.ру».
Остальная часть поклонников, видимо, не относящая себя к зоозащитникам, одобрила фото Валерии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Валерия научила фанатов скрывать возраст с помощью одежды.
Читайте также
87%
0.27 91.07
0.07
Нашли ошибку?