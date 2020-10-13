Коммунальщики придумали, как законно попадать в квартиры жильцов-должников

Эфирная новость 34

Кто-то боится ответственности за нелегально снесенную стену, кто-то накопил долги и просто скрывается. Но среди них есть и уважительные.

Фото, видео: www.globallookpress / NielsDK; 5-tv.ru

Коммунальщики Петербурга нашли законный способ попасть в квартиры жильцов, которые не хотят пускать слесарей и электриков в свои квартиры. Через суд.

В таком случае они уже действуют не по собственному желанию, а во исполнение воли Фемиды, при поддержке судебных приставов, а у тех полномочия вплоть до принудительного вскрытия дверей.

Ну, и штраф, конечно, полагается, уточнил Линар Гинатуллин.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.29
0.27 91.07
0.07
От гороскопа к Гарри Поттеру: как вычислить отличника по постам в соцсетя...

Последние новости

22:00
Обвинение топ-менеджеров СберСтрахования назвали информационным вбросом
22:00
Вдова Олега Табакова показала, как актер проводил время в семейном кругу — фото
21:47
Коммунальщики придумали, как законно попадать в квартиры жильцов-должников
21:36
Красотка-жена Тимура Родригеза собрала овации на отдыхе — фото
21:32
Начальника отдела ГИБДД Нижнего Тагила задержали сотрудники ФСБ
21:25
Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о прокуратуре

Сейчас читают

«Хайп удался»: сын Алибасова считает историю с квартирой Шукшиных спланированной
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок