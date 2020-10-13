Коммунальщики придумали, как законно попадать в квартиры жильцов-должников
Кто-то боится ответственности за нелегально снесенную стену, кто-то накопил долги и просто скрывается. Но среди них есть и уважительные.
Фото, видео: www.globallookpress / NielsDK; 5-tv.ru
Коммунальщики Петербурга нашли законный способ попасть в квартиры жильцов, которые не хотят пускать слесарей и электриков в свои квартиры. Через суд.
В таком случае они уже действуют не по собственному желанию, а во исполнение воли Фемиды, при поддержке судебных приставов, а у тех полномочия вплоть до принудительного вскрытия дверей.
Ну, и штраф, конечно, полагается, уточнил Линар Гинатуллин.
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