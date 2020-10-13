Коммунальщики придумали, как законно попадать в квартиры жильцов-должников

Коммунальщики Петербурга нашли законный способ попасть в квартиры жильцов, которые не хотят пускать слесарей и электриков в свои квартиры. Через суд.

В таком случае они уже действуют не по собственному желанию, а во исполнение воли Фемиды, при поддержке судебных приставов, а у тех полномочия вплоть до принудительного вскрытия дверей.

Ну, и штраф, конечно, полагается, уточнил Линар Гинатуллин.