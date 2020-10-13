Добровинский на примере Киркорова рассказал о коллизии закона о суррогатном материнстве

Закон о суррогатном материнстве должен быть равен для мужчин и женщин. Такое мнение в ходе пресс-конференции на тему: «Суррогатное материнство. Кого должен защищать закон?» в пресс-центре МИЦ «Известия» высказал адвокат Александр Добровинский. Среди его подзащитных — много известных людей, которые прибегали к процедуре ЭКО, не имея постоянной спутницы жизни.

По его словам, мужчины не реже женщин становятся родителями именно таким способом в силу обстоятельств. И если отец-одиночка уже воспитал ребенка от суррогатной матери, его нельзя разлучить с ребенком только на основании того, что в законе не было паритета полов. В качестве примера знаменитого отца-одиночки он привел Филиппа Киркорова.

«Известные люди, которых мы все знаем, которые в силу обстоятельств воспитывают детей сами. Мы бросим в них за это камень? Скажем им, что до семи лет ты был замечательным отцом — таким, например, каким является Филипп Бедросович Киркоров. Который полностью обеспечивает своих детей, еще как! Он может, он состоятельный человек. И что, теперь, когда детям исполнилось семь лет, они живут семьей, мы придем и скажем: „Филипп Бедросович, извините, там что-то не было учтено в законодательстве. Отдайте детей в детский дом“. И то же самое придется сказать детям. О чем мы говорим, господа? И куда мы идем со всем этим?» — высказал недоумение юрист.

Он добавил, что в настоящий момент в законодательстве РФ действительно есть такой пробел, и устранить его необходимо, не отдавая приоритета ни женщинам, ни мужчинам.

Сейчас в России нет единого закона, который бы регулировал суррогатное материнство. Отдельные положения закреплены в разных документах, что создает трудности для разрешения тех или иных правовых ситуаций.

В январе 2020 года в одной из квартир города Одинцово нашли тело младенца от суррогатной матери. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». Аналогичные страшные находки были обнаружены и в Ленобласти — в частном доме нашли мертвым пятимесячного младенца. Его выносила суррогатная мать для китайской супружеской пары. После резонансных историй Следственный комитет РФ планировал задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бизнес суррогатных матерей в России ставит под угрозу жизнь младенцев.