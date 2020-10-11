«Черный инкубатор»: Как бизнес суррогатных матерей в России ставит под угрозу жизнь младенцев

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Следователям удалось выяснить, что женщины из РФ рожали для одиноких мужчин из Китая. При этом новорожденные малыши содержались в кошмарных условиях.

Фото, видео: TASS / DPA / Waltraud Grubitzsch, 5-tv.ru

Жуткая история из Ленобласти всколыхнула всю страну.  В частном доме нашли мертвым пятимесячного младенца. Его выносила суррогатная мать для китайской супружеской пары. Причину смерти устанавливает следствие и параллельно ломает голову - кого привлечь к ответственности?

Ребенок без гражданства, родителей нет, врачи за ним не наблюдали. Для государства он был по сути никем. Но не потому что государство наплевало на него, а потому что в последнее время появилась куча людей, которые сколотили большие деньги на суррогатном материнстве, благодаря огромным лакунам в российском законодательстве. Людей, которые планомерно и, что страшно, вполне успешно, превращают нашу страну в инкубатор, а из-за тех пробелов законах уходят от ответственности.

Корреспондент Алексей Полторанин о проблеме, которую давно надо решать, чтобы дети не умирали, ведь девочка, погибшая в Ленобласти, уже далеко не первая.

 

 

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