Таролог раскрыла правду о возможной беременности невестки Валерии

Певица Валерия в ближайшем будущем станет бабушкой. Такую судьбу известной артистке прочат карты, рассказала 5-tv.ru таролог, ведунья Саона. По ее словам, супруга сына знаменитости, Лиана Волкова уже носит под сердцем долгожданный плод.

«Карты подтверждают, что беременность есть. Что в скором времени Валерия будет бабушкой, и Арсений будет отцом. В скором времени мы сможем услышать такие приятные новости», — сообщила Саона.

Всего у певицы Валерии будет двое внуков, добавила таролог. Правда, будут ли они двойняшками, или супругу сына артистки ожидает вторая беременность, она предпочла не раскрывать.

«По судьбе у Арсения выпадет двое замечательных детей. Семья его крепка — есть взаимопонимание, есть любовь и уважение. И со стороны его жены, и с его стороны. И в картах их дальнейшей жизни можно видеть только процветание», — заключила таролог.

В беременности молодую супругу Арсения Шульгина, сына Валерии от первого брака, заподозрили бдительные поклонники пары. Молодой человек поделился с подписчиками в Instagram фото, на котором его жена запечатлена в объемном пуховике, подчеркивающем живот девушки. Никаких поясняющих комментариев по поводу положения жены он не написал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николай Басков прокомментировал слухи о беременности невестки Валерии.