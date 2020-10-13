«Apple смог удивить»: эксперт по технологиям оценил iPhone 12

Новая модель смартфона от Apple превзошла ожидания многих. Такого мнения об iPhone 12 остался журналист, блогер, эксперт по технологиям Николай Турубар. По итогам состоявшейся презентации девайса он да свою оценку увиденному.

«Apple смог удивить. Скажу честно, ожидал меньшего. Новая линейка интересна своим дизайном и используемыми материалами. Apple вернулась к своему культовому дизайну iPhone 4 и 5. Новые iPhone более брутальные, имеют более рубленные края. В окантовке используется неодимовый металл. Он в первую очередь нужен, чтобы поддерживать сеть 5G — главная фишка нового iPhone. Но поскольку в России эта сеть пока не поддерживается, и нам эта фишка недоступна, мы больше говорим про дизайн. И он, конечно, интересный», — отметил эксперт.

Однозначным плюсом очередного iPhone, по мнению Турубара, стала новая технология противоударности — керамическая защита, которая встроена в модель вторым слоем. Apple утверждает, что смартфон стал в четыре раза прочнее и почти не может разбиться при падении.

Специалист также отметил, что iPhone стал тоньше, меньше и легче. А модель mini — на сегодня самый компактный смартфон с поддержкой 5G. Но главная его изюминка даже не размер, а цена. Эксперт считает, что iPhone 12 mini станет хитом продаж. По его словам, 700 долларов — адекватная цена для Apple. При этом в mini та же камера и тот же новый процессор, что и в основной модели.

«Я думал, если они уменьшат цену, то и технологию облегчат. Поставят другую камеру или процессор. Но нет — в mini все современное, все как у большого iPhone. Эта самый интересный вариант по сочетанию цены и технологии, что для Apple не характерно. Вместе с тем то, что ожидала аудитория — типовой разъем компания не сделала, оставила свой. Путаница с разъемами и с адаптерами продолжится. А значит, еще целый год рынок аксессуаров для Apple будет жить», — констатировал Турубар.

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