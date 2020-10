Apple представила новый iPhone 12: в чем его особенность?

Компания Apple представила iPhone 12 с поддержкой 5G. Онлайн-презентация началась на официальном сайте производителя в 20.00 по московскому времени.

Традиционно демонстрация передового смартфона должна была пройти в сентябре. Однако из-за пандемии показ iPhone отложили, презентовав лишь iPad и часы Apple Watch SE и Watch Series 6. Такое упущение огорчило поклонников марки. Компания проанализировала отзывы потребителей и наконец выпустила ролик о долгожданном продукте.

Leaker: iPhone 12 Lineup to Feature Faster Face ID, Improved Zoom, and Longer Battery Life https://t.co/wwwSuGVmNs by @hartleycharlton pic.twitter.com/BKzrfImXeB