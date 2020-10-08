Apple требует блокировки трех Telegram-каналов по Белоруссии

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Александр Просяник
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Общее число подписчиков каналов в мессенджере превышает 100 тысяч пользователей.

Apple требует блокировки трех Telegram-каналов по Белоруссии

Фото: www.globallookpress / Mara Brandl;

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что американская корпорация Apple требует блокировки трех каналов, которые освещают события в Белоруссии. Их суммарное количество подписчиков составляет около 100 тысяч человек.

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Разработчик уточнил, что он предпочел бы оставить каналы. Однако обычно Apple «не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях». В связи с этим Павел Дуров предположил, что для платформы iOS каналы все равно будут заблокированы. Тем не менее доступ к ним будет открыт для десктоп и Android.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акции Apple упали прямо во время презентации в сентябре. Тогда американская корпорация не порадовала поклонников новым смартфоном, но удивила новыми часами и iPad.

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