Московская клиника выдавала липовые справки об отсутствии COVID-19

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Теперь правоохранителям и Роспотребнадзору предстоит установить личности всех бывших клиентов организации. И перепроверить их контакты.

Фото, видео: www.globallookpress / Robert Michael; 5-tv.ru

В пандемию активизировались мошенники, которые выдают липовые справки об отсутствии COVID-19 без проведения тестов. В Москве закрыли первую клинику, торговавшую поддельными отрицательными тестами.

Следователям и сотрудникам Роспотребнадзора придется установить личности всех бывших клиентов организации. И перепроверить их контакты. Егор Кильдибеков оценил масштабы угрозы.

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