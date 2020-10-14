Московская клиника выдавала липовые справки об отсутствии COVID-19
Теперь правоохранителям и Роспотребнадзору предстоит установить личности всех бывших клиентов организации. И перепроверить их контакты.
Фото, видео: www.globallookpress / Robert Michael; 5-tv.ru
В пандемию активизировались мошенники, которые выдают липовые справки об отсутствии COVID-19 без проведения тестов. В Москве закрыли первую клинику, торговавшую поддельными отрицательными тестами.
Следователям и сотрудникам Роспотребнадзора придется установить личности всех бывших клиентов организации. И перепроверить их контакты. Егор Кильдибеков оценил масштабы угрозы.
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