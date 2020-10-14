Поиском и устранением трещины на МКС займется новый экипаж
На орбиту новый 64 экипаж отправится утром 14 октября.
Фото, видео: www.globallookpress / Roscosmos; 5-tv.ru
Поиском и устранением дыры на МКС займется новый экипаж МКС, на орбиту доставят российское спецсредство. Об этом на предполетной пресс-конференции сообщил космонавт Сергей Рыжиков.
«Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место утечки. Также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал уже модернизированный, который позволит это место утечки
устранить», — рассказал Рыжиков.
Про трещину размером, предположительно, в полмиллиметра стало известно в августе. Ее до сих пор не нашли. Только выяснили, что находится место утечки в промежуточной камере российского модуля орбитальной станции. На МКС новый 64 экипаж отправится уже в среду утром. Кораблю предстоит установить рекорд по скорости, доставка должна занять чуть более трех часов.
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