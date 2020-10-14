Поиском и устранением трещины на МКС займется новый экипаж

Поиском и устранением дыры на МКС займется новый экипаж МКС, на орбиту доставят российское спецсредство. Об этом на предполетной пресс-конференции сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

«Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место утечки. Также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал уже модернизированный, который позволит это место утечки

устранить», — рассказал Рыжиков.

Про трещину размером, предположительно, в полмиллиметра стало известно в августе. Ее до сих пор не нашли. Только выяснили, что находится место утечки в промежуточной камере российского модуля орбитальной станции. На МКС новый 64 экипаж отправится уже в среду утром. Кораблю предстоит установить рекорд по скорости, доставка должна занять чуть более трех часов.