🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 октября, убывающая Луна в Деве располагает заняться теми вопросами, которые раньше казались сложными и неразрешимыми.

♈ Овен

Изменения — единственное, что постоянно в этом мире, и вам не нужно сопротивляться потоку жизни. Сегодня вас поджидают приятные сюрпризы в этом путешествии. Отпустите все «как» и «почему», помните, что ваше высшее «Я» подскажет нужное решение, если вы почувствуете себя потерянным или сбитым с толку.

Космический совет: вас ждут приятные сюрпризы.

♉ Телец

Переоценка отношений — то, что вам необходимо прямо сейчас. Если кто-то причиняет вам столько боли, стоит ли они вашего времени и энергии, Телец? Отделите зерна от плевел. Окажите себе заслуженное уважение.

Космический совет: переоцените свои отношения.

♊ Близнецы

Сегодня вы можете обнаружить открывшиеся перед вами возможности. Однако не спешите принимать решение. Самый привлекательный вариант необязательно будет лучшим для вас. Доверьтесь интуиции, ваше внутреннее я уже знает правильный путь.

Космический совет: Самое привлекательное необязательно лучшее для вас.

♋ Рак

Этот этап вашей жизни связан не столько с новым, сколько с тем, чтобы делать одни и те же вещи по-разному. Мыслите нестандартно, Рак, и вы откроете в себе неожиданные стороны. Некоторых из вас сегодня ждет романтическое приключение, которое потребует от вас отпустить прошлый багаж и принять неизведанное.

Космический совет: ваша способность мыслить нестандартно будет вознаграждена.

♌ Лев

В центре вашего внимания сегодня дом. Кто-то может заняться ремонтом квартиры, а кто-то решит инвестировать в новую недвижимость или глобальную переделку интерьера. Сейчас удачное время для подобных начинаний. Состоящие в длительных отношениях Львы могут задуматься об обязательствах. Если ваш партнер смотрит на вас так, как вы смотрите на торт, никогда не отпускайте его.

Космический совет: в центре внимания семья, дом и имущество.

♍ Дева

Иногда все идет, как по маслу, но тут же жизнь выбивает нас из игры серией крученых мячей. Если сейчас вы чувствуете именно себя именно так, знайте: эта фаза дает нам возможность взглянуть на собственное прошлое сквозь призму житейской мудрости и принять как хорошее, так и плохое. Все произошло не просто так и сделало вас тем человеком, которым вы являетесь. Не забудьте поблагодарить Высшие силы за это.

Космический совет: посмотрите на свое прошлое сквозь призму житейской мудрости.

♎ Весы

Время побаловать в себе ребенка, приласкать его и примириться с теми своими проявлениями, которые вы раньше отвергли, Весы. Отпустите социальные ожидания, выдохните запреты, вдыхайте свободу и любовь! Это также время вспомнить, кто вы и для чего пришли в этот мир. Творите искренне и вы сможете превратить неблагородный металл в золото.

Космический совет: дышите свободой и любовью.

♏ Скорпион

Скорпионы, которые боялись собственной силы, в ближайшие несколько дней претерпят серьезный сдвиг в сознании. Этот факт вдохновит их занять более высокие позиции. Пора подавать пример. Вас послали сюда, чтобы подготовить почву для перемен. Объедините свои силы с теми, кто, по вашему мнению, разделяет ваше видение.

Космический совет: подавайте пример.

♐ Стрелец

Вам кажется, что проблемы разрывают вас на части, оставляя шрамы в местах, о существовании которых вы даже не подозревали. Все это неотъемлемая часть жизни — интимный танец тени и света. Примите все, что происходит с вами прямо сейчас, даже если вы не до конца понимаете причину этих обстоятельств. Поверьте, что это сделает вас только сильнее и поможет понять, кто из окружающих не стоит вашего времени.

Космический совет: все, что сейчас происходит, идет вам на пользу.

♑ Козерог

Истина и свобода — главные темы сегодня. Вы устали от масок, которые носите уже некоторое время, и которые дают вам ложное чувство безопасности. Не бойтесь показать свое истинное «я» и привнести искренность и целостность во все ваши отношения. Помните, что отказ от старого образа жизни освободит вас так, как никогда еще не было.

Космический совет: пришло время познакомиться с собой.

♒ Водолей

Неважно, сколько вам лет, неважно, какое положение вы занимаете в обществе. Всегда есть место, чтобы учиться, расти и открыть новые аспекты вашей личности. Итак, сегодня посвятите себя внутренней работе, Водолей, и знайте, что ваше терпение и настойчивость подготовят почву для появления волшебства.

Космический совет: откройте новые аспекты себя.

♊ Рыбы

Дело не в том, что вы делаете слишком много, а в том, что вы делаете слишком мало того, что делает вас счастливым. Неудивительно, что вы так измучены, Рыбы! Восстановить равновесие — вот что вам необходимо сейчас. Помните, вам не нужно продолжать идти по этой дороге, потому что она вам знакома. Примите возможность неизвестного и верьте, что Вселенная подхватит вас, если вы упадете.

Космический совет: найдите то, что приносит вам радость, и посвятите себя этому с новым рвением.

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