В центре Москвы загорелась гостиница
Спасатели проводят эвакуацию из 16-этажного здания.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В центре Москвы загорелась гостиница. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
«На улице Международная, 15, в гостинице произошел пожар. Идет эвакуация», — цитирует собеседника агентство.
По предварительной информации, открытое горение наблюдается на 14 этаже 16-этажной высотки. Здание сильно задымлено. На месте пожара находятся все службы города. Пожарные пытаются выяснить, что горит и установить площадь возгорания. Сведения о пострадавших и другие подробности уточняются.
Возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Читайте также
100%
0.27 91.07
0.07
Нашли ошибку?