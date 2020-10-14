Спасатели проводят эвакуацию из 16-этажного здания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В центре Москвы загорелась гостиница. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

«На улице Международная, 15, в гостинице произошел пожар. Идет эвакуация», — цитирует собеседника агентство.

По предварительной информации, открытое горение наблюдается на 14 этаже 16-этажной высотки. Здание сильно задымлено. На месте пожара находятся все службы города. Пожарные пытаются выяснить, что горит и установить площадь возгорания. Сведения о пострадавших и другие подробности уточняются.

Возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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