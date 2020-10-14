Молодежная сборная РФ по футболу вышла в финал Евро-2021
Россия впервые за восемь лет будет представлена в соревновании для игроков не старше 21 года, что для нашей страны редкость.
Фото, видео: Twitter @premierliga
Футболисты молодежной сборной России вышли в финальную часть чемпионата Европы 2021. Наша молодежка последний раз попадала на этот турнир восемь лет назад.
В отборочном туре россияне провели десять матчей, из них выиграли семь. Путевку на финальную часть Евро нашим футболистам принесла блистательная победа над сборной Латвии: 4-1.
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