Молодежная сборная РФ по футболу вышла в финал Евро-2021

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Россия впервые за восемь лет будет представлена в соревновании для игроков не старше 21 года, что для нашей страны редкость.

Фото, видео: Twitter @premierliga

Футболисты молодежной сборной России вышли в финальную часть чемпионата Европы 2021. Наша молодежка последний раз попадала на этот турнир восемь лет назад.

В отборочном туре россияне провели десять матчей, из них выиграли семь. Путевку на финальную часть Евро нашим футболистам принесла блистательная победа над сборной Латвии: 4-1.

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