Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» стартовала с Байконура — видео

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Василий Заика
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Полет пилотируемого транспортника впервые пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур в 8.45 по московскому времени. Впервые полет пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и будет продолжаться немногим более трех рекордных часов. Стыковка «Союза МС-17» с модулем «Рассвет» Международной космической станции (МКС) запланирована на 11.52 по московскому времени.

В составе экипажа корабля космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Им предстоит провести на орбите 177 суток. В настоящий момент на борту МКС несут космическую вахту россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди. Их возвращение на Землю состоится 22 октября.

Отмечается, что предполетная подготовка экипажей осуществляется в условиях строгих медико-санитарных мер против коронавируса. Накануне запуска в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина подтвердили твердую уверенность в невозможности попадания COVID-19 на борт Международной космической станции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Байконуре «Союз-2.1а» готовится к запуску.

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