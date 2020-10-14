Названы способы распознать телефонный звонок от мошенников

Специалисты Банка России обозначили способы распознать телефонный звонок от мошенников. В соответствующей памятке, разработанной совместно с правоохранителями, говорится, что реальный сотрудник банка не станет спрашивать у абонента pin-код карты, коды из SMS, номер карты, а также CVC-код с ее обратной стороны, пишут «Известия».

Отмечается, что мошенники почти всегда стараются вызвать у собеседника чувство страха, сулят легкие деньги и не дают времени, чтобы опомниться и посоветоваться с близкими.

При поступлении подобного звонка специалисты советуют закончить разговор как можно скорее. В особых случаях можно связаться со службой поддержки клиентов банка и убедиться в сохранности накоплений на счете. Ни в коем случае нельзя перезванивать по номеру, с которого поступил вызов.

Если с вашего счета все-таки произошло несанкционированное списание средств, то кредитная организация уполномочена приостановить транзакцию на срок до двух суток. При этом, сотрудники банка предупредят клиента по телефону, SMS и через push-уведомление в приложении для смартфона. Операция будет разблокирована после подтверждения владельца счета или через двое суток при отсутствии с ним связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое.