Пригожин отреагировал на предполагаемую беременность жены его пасынка

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Валентин Черников
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Музыкальный продюсер намекнул, что пока не спешит становиться дедушкой.

Пригожин отреагировал на предполагаемую беременность жены его пасынка

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Весть о возможной беременности Лианой Волковой, супруги сына певицы Валерии Арсения Шульгина, застала врасплох Иосифа Пригожина. Накануне наследник артистки выложил в Instagram совместный снимок с женой, на котором виден ее округлившийся живот. Молодой человек положил на него руку и написал: «Думаю, я буду крутым батей».

Instagram @arseniy_shulgin

Журналисты обратились за комментарием к музыкальному продюсеру и узнали, что отец семьи не в курсе предполагаемого пополнения.

«Я ничего не знаю. Я перестал следить. У каждого родителя есть история, когда ты интересуешься жизнью детей, а потом это их раздражает. Пришел тот самый момент, когда я все отпустил. И если Арсению будет интересно что-то мне рассказать, я с удовольствием его послушаю», — цитирует Пригожина портал Teleprogramma.pro.

По словам мужа Валерии, пасынок не сообщал ему об ожидании первенца. Не догадался об этом и сам Пригожин, хотя слухи о ее интересном положении ходили еще в период свадьбы молодых людей. На снимках с торжества внимательные интернет-пользователи обратили внимание на фигуру девушки. Кроме того, вызывала вопросы и скоропостижность свадьбы: 21-летний Арсений сделал Лиане предложение в конце августа, и уже через месяц пара оказалась в ЗАГСе.

«Я не в курсе, что происходит. Нас с Валерией уже хотят лет 20 сделать дедушкой и бабушкой. Не знаю, в чем такая скорость и желание нас быстро наградить этим высоким званием», — приводит слова Пригожина Telegram-канал «Звездач».

Ранее 5-tv.ru писал, что таролог раскрыла правду о возможной беременности невестки Валерии.

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