🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 октября, убывающая Луна в Весах — время, благоприятное для завершения давно начатых дел и проектов. Но приступать к реализации новых глобальных задач не стоит: лучше посвятите день отдыху, вы и так неплохо потрудились. Кроме того, сложность в принятии решений грозит серьезными ошибками в будущем. Не спешите, всему свое время.

♈ Овен

Все, за что вы возьметесь сегодня, принесет желаемые плоды. Вселенная благоволит вам и в единении с ней вы способны на сотворение чуда. Но не слишком увлекайтесь общением с музой — вокруг вас много людей, жаждущих вашего внимания и любви. Постарайтесь найти баланс между творческими амбициями и отношениями с близкими.

Космический совет: найдите время для любви.

♉ Телец

Может, хватит спасать всех вокруг? Подумайте о себе! Пришло время ощутить гармонию с миром, позабыв о собственных нуждах и чувствах, вы никогда ее не достигнете. Ваша любовь к себе поможет получить необходимую поддержку от коллег и близких. Сегодня хороший день для того, чтобы переосмыслить отношения с отцом или его образом в вашей жизни. Примите и простите, попробуйте понять глубину вашей связи и приумножить ее.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи и поддержки. Вы этого заслуживаете.

♊ Близнецы

Можно долго страдать и ждать появления любви в вашей одинокой жизни. Но правда в том, что благие вести во внешнем мире являются следствием внутренних убеждений. Приглядитесь к себе: а вы оставили в сердце место для любви? Пересмотрите свои взгляды на отношения, измените неработающие установки. Вы заслуживаете головокружительных чувств, нужно лишь позволить им наполнить вас.

Космический совет: откройте сердце для любви.

♋ Рак

Раки, образ жертвы вам не идет. Ваша позиция борца против внешнего мира не принесет счастья, а лишь удвоит неудовлетворенность. Пора становиться самостоятельным. Никто не решит ваши проблемы, защититься от токсичных людей и неудач можете только вы сами. Как говорится, спасение утопающего… Поверьте в себя и свой потенциал — все обязательно получится!

Космический совет: не позволяйте другим влиять на вашу судьбу.

♌ Лев

Львы — настоящие волшебники. Вы способны на великие дела и громкие победы. Кажется, вы забыли об этом. Сомнения не помогут преуспеть, поэтому пора излечиться от синдрома самозванца и поверить в собственный потенциал. Сегодня от вашей уверенности в себе будет зависеть все. Отбросьте нерешительность, и вы сможете изменить мир!

Космический совет: пора вернуть себе силу!

♍ Дева

Девы, ваши разум, тело и душа неотделимы. И все, что происходит в вашем сознании, создает вашу реальность. Вы — талантливый наставник, способный открыть невеждам истину. Так не прячьте свой дар и перейдите на новый уровень, Вселенная на вашей стороне! Станьте проводником для тех, кто рядом, и покажите свою силу. Помните, ваша истинная цель — обратить к свету тех, кто в этом нуждается.

Космический совет: вы — талантливые наставники. Воспользуйтесь своим даром.

♎ Весы

Время повеселиться! Весь мир театр, а люди в нем актеры, помните? Так почему бы не сменить роль? Попробуйте хоть ненадолго стать несерьезным, отнеситесь легче к жизненным трудностям, к своей работе и окружающим людям. Займитесь любимым хобби, проявите творческий потенциал. Пусть чувство легкости украсит вашу жизнь — это поможет сделать значительный шаг вперед в своем развитии.

Космический совет: не привязывайтесь к одной роли, будьте разными!

♏ Скорпион

Прекрасный день для того, чтобы осознать свою связь с природой. Скорпионы, вы обладаете особой чувствительностью и практически телепатическим даром. Направьте эти таланты на романтические отношения. Пусть ваш внутренний шаман в гармонии с миром подскажет, как укрепить любовную связь со второй половиной. Сегодня стоит задуматься и о работе — действительно ли вы хотите продолжать пятидневную рутину? Может, пора бросить офис и стать, например, артистом?

Космический совет: пробудите своего внутреннего шамана.

♐ Стрелец

В ежедневной суете Стрельцы часто забывают о своем источнике энергии. Не отказывайте себе в отдыхе, если нуждаетесь, отложите дела ради вдохновляющей встречи или просто побудьте наедине с собой и своими мыслями. Не бегите к своей цели без оглядки. Иногда остановиться и все хорошенько обдумать — просто необходимо.

Космический совет: единственный, кто может вам помешать — это вы.

♑ Козерог

Козероги, вы невероятно трудолюбивы и обладаете почти безграничным потенциалом для достижения цели. Также вы прекрасно владеете вдохновляющими речами, которые часто нужны окружающим вас людям. Пора сеять семена перемен и подавать пример другим. Оцените свои шансы — возможно, из вас получиться отличный наставник!

Космический совет: вы владеете магией, не забывайте о своей силе.

♒ Водолей

У всех нас есть связь со Вселенной, которая порой кричит нам: «Ты совершаешь ошибку!», но мы отказываемся слышать. Напрасно. Постарайтесь быть очень внимательным к тому, что подсказывает внутренний голос, доверяйте ему и верьте в свой потенциал. Отпустив ограничения, созданные вашим логическим умом, вы сможете открыть в себе провидца и мага.

Космический совет: верьте в волшебство.

♊ Рыбы

Рыбы, отрицать реальность и проявлять безразличие сегодня нельзя. Именно вам предназначено бороться с несправедливостью вокруг и защищать слабых. Вы не искорените зло во всем мире, но можете сделать лучше чью-то жизнь. Разве это так мало? Внесите свой вклад в жизнь коллектива на работе или семьи, покажите, что вам можно доверять.

Космический совет: откройте сердце для других.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября.