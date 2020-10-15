День Куприяна и Устиньи: что можно и что нельзя делать 15 октября

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Оксана Тарасова
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Народные приметы запрещают сегодня ссориться и давать трудновыполнимые обещания.

День Куприяна и Устиньи: что можно и что нельзя делать 15 октября

Фото: Joinfo.ua

Сегодня, 15 октября, православный мир вспоминает святых мучеников Киприана (Куприян), Иустины (Устинья) и Феоктиста. На Руси их чтили как защитников от злых духов и чужих опасных чар. Со специальной молитвой девушки обращались к Устинье, а мужчины к Куприяну, просили помощи и спасения от нечистой силы, благоразумия в делах и отношениях.

С этого дня начинались холода, пора было сеять свеклу, морковь, чеснок и зелень — укроп и петрушку. По народной примете, если 15 октября льет дождь или дует порывистый ветер — зима будет морозной. Ясное чистое небо считалось предшественником резкого похолодания.

Именины в этот день празднуют: Андрей, Борис, Георгий, Иван, Михаил, Степан, Яков, Давид, Анна, Василий, Дмитрий, Константин, Петр, Федор. А родившиеся 15 октября люди благодаря особому уму способны стать справедливыми судьями, умелыми хранителями домашнего очага.

Сегодня категорически нельзя поддаваться провокациям и вступать в ссоры. Ругань привлекает темные силы и грозит болезнями и срывом планов. Также не стоит давать обещания, которые невозможно сдержать — это грозит целой чередой неприятностей. Шумные вечеринки с алкоголем лучше перенести и провести день с самыми близкими, наслаждаясь общением в кругу семьи.

По традиции, сегодня важно очистить душу от наваждений, найти гармонию с миром и людьми, избегать конфликтов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях и приметах православного праздника — дня Покрова Пресвятой Богородицы.

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