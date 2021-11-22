ТОП-5 имен женщин, которые живут дольше других

Если в этой подборке вы не обнаружили своего имени, то не стоит расстраиваться. Помните, что мы сами строим свою жизнь, имя, конечно, оказывает влияние, но не является главным фактором.

По имени Людмила сразу можно понять, что оно означает «людям мила». Женщины с этим именем по своей природе очень общительные и добрые. Людмилы всегда стремятся помочь людям и принести пользу. Мир отвечает им тем же: Людмилы уверенно идут по жизни и могут похвастаться невероятным долголетием. Даже в глубокой старости эти женщины будут активными и привлекающими к себе внимание.

Надежда — невероятно красивое имя, которое способно подарить обладательнице беззаботную и долгую жизнь. Главные качества Нади — оптимизм и надежда на лучшее, именно они помогают девушкам в любых ситуациях и гарантируют долголетие.

Очень целеустремленная Ольга («святая») всегда знает, для чего живет и зачем просыпается утром. Заботливые и ласковые девушки стараются обеспечить своих родных теплом и уютом. Члены семьи высоко ценят заботу Оли и обеспечивают женщину хорошей энергетикой, что укрепляет здоровье обладательницы имени.

Анастасии всегда готовы к новым авантюрам, будь им 20 или 90 лет. В переводе от греческого «возвращение к жизни, воскресение, возрождение». Женщины до глубокой старости сохраняют бодрость духа и активность, что помогает проживать им долгую и интересную, полную приключениями, жизнь. Девушки целеустремленные, хотят себя реализовать в различных сферах

Замыкает топ чудесное имя Валентина, в переводе с латинского оно означает «здоровая». Значение имени говорит само за себя. Крепкое здоровье — залог долгой жизни. Валентины не останавливаются перед трудностями, всегда активны и оптимистичны.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака.