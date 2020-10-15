Судьба родившейся месяцем ранее внучатой племянницы Аллы Пугачевой сложится на редкость интересной. Об этом рассказала 5-tv.ru экстрасенс, таролог Марианна Абравитова.

Накануне стало известно, что Владислав Пугачев — сын младшего брата Примадонны Евгения — стал отцом во второй раз. Девочка должна была появиться на свет в сентябре, но родилась в августе. Его супруга Гузель попала в реанимацию, что ускорило роды. Поначалу глава семьи переживал, но малышка оказалась абсолютно здоровой.

«У нее интересная родовая линия, что не могло не отразиться на ее судьбе. Это будет человек амбициозный, не лишенный талантов. Она проживет яркую жизнь, наполненную творчеством в том числе. Но все же ее стезя — это бизнес. Она сама будет придумывать бизнес-схемы и внедрять в жизнь, креативить, практиковать новый взгляд на получение заработка», — рассказала эксперт.

По словам Абравитовой, Евгения станет весьма состоятельным человеком и денежным донором. Это значит, что она посветит существенную часть жизни благотворительности, либо будет активно создавать рабочие места, или иным способом транслировать свой достаток другим по собственному желанию.

«Ее амбиции возрастут до такого уровня, что она не сможет долго удерживаться на одной ступеньке. Всегда будет рваться вперед, рисковать, иногда даже терять заработанное, но при этом оставаться пионером прогресса», — пообещала таролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились первые фото родившейся внучатой племянницы Пугачевой.