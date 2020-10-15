«Ее стезя — бизнес»: таролог рассказала о судьбе внучатой племянницы Пугачевой

|
Валентин Черников
Эксклюзив 1 343

Таролог Марианна Абравитова предрекла родившейся дочери племянника Примадонны интересную жизнь.

Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; 5-tv.ru

Судьба родившейся месяцем ранее внучатой племянницы Аллы Пугачевой сложится на редкость интересной. Об этом рассказала 5-tv.ru экстрасенс, таролог Марианна Абравитова.

Накануне стало известно, что Владислав Пугачев — сын младшего брата Примадонны Евгения — стал отцом во второй раз. Девочка должна была появиться на свет в сентябре, но родилась в августе. Его супруга Гузель попала в реанимацию, что ускорило роды. Поначалу глава семьи переживал, но малышка оказалась абсолютно здоровой.

«У нее интересная родовая линия, что не могло не отразиться на ее судьбе. Это будет человек амбициозный, не лишенный талантов. Она проживет яркую жизнь, наполненную творчеством в том числе. Но все же ее стезя — это бизнес. Она сама будет придумывать бизнес-схемы и внедрять в жизнь, креативить, практиковать новый взгляд на получение заработка», — рассказала эксперт.

По словам Абравитовой, Евгения станет весьма состоятельным человеком и денежным донором. Это значит, что она посветит существенную часть жизни благотворительности, либо будет активно создавать рабочие места, или иным способом транслировать свой достаток другим по собственному желанию.

«Ее амбиции возрастут до такого уровня, что она не сможет долго удерживаться на одной ступеньке. Всегда будет рваться вперед, рисковать, иногда даже терять заработанное, но при этом оставаться пионером прогресса», — пообещала таролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились первые фото родившейся внучатой племянницы Пугачевой.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.95
0.67 91.45
0.74
ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака

Последние новости

19:13
Премьер-министр Киргизии объявил, что получил полномочия президента страны
19:05
«Почему такой ажиотаж?» — институт Вредена о закупке частей тела на 12,8 миллиона рублей
18:52
Даже мама видела их: Карди Би о постыдном фото голой груди в Instagram
18:43
Как выглядеть моложе? Влад Лисовец рассказал, что носить женщинам старше 40 лет
18:33
«Ее стезя — бизнес»: таролог рассказала о судьбе внучатой племянницы Пугачевой
18:23
Боевики планировали взорвать монумент «Родина-мать»

Сейчас читают

Вода смерти: почему звезды массово гибнут в 2020 году — отвечает экстрасенс
В погоне за жизнью: Знаменитости, которые борются с раком
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок