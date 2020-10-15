Когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад — прогноз Роспотребнадзора

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Светлана Александрова
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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ожидает скорой стабилизации ситуации.

Когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад — прогноз Роспотребнадзора

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться уже в начале ноября, после чего заболеваемость пойдет на спад. Такой прогноз сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Рост продолжается в среднем два инкубационных периода, то есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса. И затем начнется плавное и устойчивое снижение», — приводит слова специалиста «Интерфакс».

По оценкам Александра Горелова, пиковый суточный прирост заболевших COVID-19 может составить 17-18 тысяч.

Представитель Роспотребнадзора отметил, что происходящий сейчас рост заболеваемости был ожидаем. При этом снижение числа заразившихся до нулевых значений в России пока невозможно, поскольку на данный момент коронавирусом нового типа переболело «не более одного процента населения».

Он заверил, что мер, предпринятых властями страны для предотвращения распространения инфекции, достаточно, чтобы снизить заболеваемость и стабилизировать ситуацию с COVID-19.

«Мы всегда действовали на опережение, заботясь о здоровье», — подчеркнул Горелов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рост числа заболевших наблюдается с сентября. 14 октября по всей России было зарегистрировано рекордное число инфицированных 14,2 тысячи случаев. Было объявлено, что зарегистрирована вторая российская вакцина против COVID-19. Она называется «ЭпиВакКорона». Как и в случае с вакциной «Спутник V», теперь начнутся пострегистрационные испытания препарата на добровольцах.

Тема:
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