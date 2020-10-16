Есть ли будущее у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли после слухов об измене — отвечает экстрасенс
Профессиональный таролог сделала расклад карт ТАРО на отношения звездной пары.
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
В сети активно распространяются слухи, что, якобы комик Павел Воля изменяет своей красавице-жене Ляйсан Утяшевой. Якобы 16-летняя девушка рассказала, что она провела время с супругом Утяшевой. Блогер Лена Миро даже сравнила его с Тарзаном, который публично признался в измене Королевой.
Так ли все обстоит на самом деле специально для 5-tv.ru выясняла экстрасенс и таролог Марианна Абравитова, которая сделала расклад карт ТАРО на ситуацию.
«Действительно общение было. Была одна компания, веселье, возможно, флирт. Классической измены, конечно же, не было. Здесь можно говорить о черном пиаре со стороны девушки за счет Воли», — уверена экстрасенс.
Таролог отметила, что нужно учитывать образ жизни Павла, ведь это шоу-бизнес, где есть огромное количество вечеринок, приглашений в разные компании, общение разных людей вокруг него.
Абравитова отметила, что на таких мужчин всегда охотятся: масса девушек стоит в очереди, чтобы либо просто засветиться рядом и пропиариться, как сделала эта девушка, либо закрутить роман.
«Я должна сказать, что на данный момент Павел верен свой Ляйсан и не планирует менять ее на кого-то другого, но я вижу, что Утяшевой очень не понравилась эта история и шумиха. Она отреагировала достаточно болезненно», — рассказала специалист.
В заключении экстрасенс посоветовала Павлу внимательно следить за тем, кто его окружает.
«Совет Павлу карты дают такой: быть очень осторожным, аккуратным в своих знакомствах, общаться, фильтруя тех, с кем сталкивает жизнь», — подытожила Абравитова.
5-tv.ru рассказывал, что резидента Comedy Club Павла Волю заподозрили в измене Ляйсан Утяшевой.
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