Мартиросян прокомментировал скандал вокруг фотографий Воли с эскортницей

Художественный руководитель и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал скандал вокруг фотографии шоумена Павла Воли с эскортницей. Неизвестная девушка выложила в сеть снимок, на которых якобы юморист сидит с ней за столом в нетрезвом виде.

Гарик Мартиросян отметил, что слухи об изменах коллеги не соответствуют действительности. Худрук Comedy Club уверен, что в прессе нарочно раздувается скандал вокруг ситуации.

«Я с Пашей все время на связи, и, если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел», — сказал Гарик Мартиросян.

Подлинность опубликованного фото, к слову, вызывает определенные сомнения. Гарик Мартиросян предположил, что «доброжелатели» явно использовали фотошоп в попытке испортить репутацию Павла Воли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Утяшева с Волей отправились в совместное путешествие на фоне слухов о разладе в семье.