Опасное чувство: 5 звезд, которые встречались с криминальными авторитетами

Некоторые девушки даже из высшего общества и шоу-бизнеса интересуются только «плохими парнями». Они без памяти влюбляются в состоятельных мужчин, которые могли заработать эти деньги не совсем честно, не пугают теледив и певиц даже криминальные разборки и судимости их спутников.

Мария Максакова

В далеком 2010 году певица Мария Максакова потеряла голову от харизмы и уверенности бизнесмена Владимира Тюрина. Мужчина на тот момент вращался в криминальных кругах и уже имел за плечами несколько судимостей. После рождения Максаковой от партнера двоих детей их семейному счастью пришел конец. Разрыв сопровождался громким скандалом с обвинениями в домашнем насилии.

Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Юлия Волкова

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, будто питала слабость к мужчинам, связанным с криминальным миром. Отец ее дочери Павел Сидоров был «не последним человеком» в лихие 90-ые.После расставания с мужем, певица обратила внимание на наследника владельца крупной строительной компании. Ради Парвиза Ясинова девушка приняла ислам и родила возлюбленному сына. Отношения распались после обвинений Ясинова в покушении на убийство. После этого девушка влюблялась в криминального авторитета Гришу Гальского и в Влада Голдмана, который, по слухам, занимался махинациями с недвижимостью.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко полюбила бывшего рэкетира по кличке Саша Чудной. Певица надеялась, что ради нее Александр Меркулов (настоящее имя – Прим.ред.) оставит свои мир криминала, но мужчина напротив увяз в преступности еще сильнее. По статье о покушении крупного бизнесмена Меркулова приговорили к четырем годам лишения свободы. На протяжении этих лет бывшая солистка группы «Мираж» преданно ждала возлюбленного и посещала его в тюрьме.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Оксана Федорова

Победительница «Мисс Вселенная» Оксана Федорова семь лет состояла в отношениях с бизнесменом из Северной столицы Владимиром Голубевым. Спутник был старше телеведущей более чем на 20 лет, и, по слухам, имел темное прошлое. Якобы бизнес Владимира был лишь прикрытием для криминальных дел, которые он начал вести еще в 90-е годы. Но не это стало причиной разлада пары. Сама Федорова позднее признавалась, что их чувства просто угасли.

Фото: www.globallokpress.com / Anatoly Lomokhov

Николь Кузнецова

«Белый маг», как называет себя сама Николь Кузнецова, строила отношения с уважаемым в криминальном мире авторитетом Вячеславом Иваньковым. Более того, бизнесмен был другом отца девушки, который знал ее еще совсем ребенком, а после начал оказывать юной Николь знаки внимания, дарил дорогие украшения и автомобили. В 2009 году Иваньков был убит, что, возможно, совершили его бывшие партнеры по бизнесу.

Фото: Instagram @nikol.official

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