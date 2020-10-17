ТОП-5 имен женщин, которые вызывают у мужчин страх

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Оксана Тарасова
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Зная о сложном характере обладательниц этих имен, мужчины сбегают сразу после знакомства!

ТОП-5 имен женщин, которые вызывают у мужчин страх

Фото: www.globallookpress / Andrey Arkusha

Оказывается, мужчины выбирают даму сердца не только по чертам характера и внешности, пишет Lisa.ru. Для многих не малое значение имеет имя избранницы, ведь оно, как считают эксперты, влияет на способность создания гармоничных отношений. Не огорчайтесь, девушки, но если ваше имя в списке пяти самых нежелательных, придется убедить понравившегося парня, что вы — достойный кандидат!

Диана

Женщины с именем Диана, как правило, хороши собой, но характером сравнимы с воительницами. Твердая собственная позиция по любому вопросу и готовность с боем отстаивать ее до победы не очень нравятся мужчинам. Парни любят нежных барышень, поэтому постарайтесь проявлять мягкость и дайте спутнику принимать самостоятельные решения. Или найдите партнера, который будет сильнее вас.

Инна

Обладательницы этого имени гордые, независимые и самовлюбленные. Они не приемлют игры по чужим правилам — жизнь должна вертеться только вокруг их интересов! Неспособность уступить и принять позицию партнера разрушительно влияет на романтические отношения. Мужчина знает, что Инна может бросить его лишь за несогласие с ее правилами, а потому старается избегать заранее.

www.globallookpress.com / imagebroker a.isenegger

Оксана

Стремление Оксаны к достижению своих целей часто отпугивает мужчин. Просто она готова пожертвовать всем ради карьерных или творческих устремлений, хотя и не отличается сложным характером. В первую очередь обладательниц этого имени заботит собственное развитие, а не гармонизация отношений с партнером.

Зинаида

Женщины с этим красивым именем зачастую не могут открыть мужчинам все свои преимущества. Их избранники не могут при знакомстве увидеть истинную женственность, чувственность и покорность Зинаиды. Поэтому стоит поработать над внешними проявлениями природной натуры. Не стесняйтесь говорить о своем стремлении к взаимной любви.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Лариса

Лариса — прирожденная карьеристка. Ничто не остановит ее на пути к успеху, а мужчина, жаждущий внимания, будет рассматриваться как помеха. Тяжелый характер и скандальность совсем не нравятся кавалерам. А хвастовство своими достижениями и демонстрация превосходства просто убивают все их порывы на корню.

Ранее 5-tv.ru публиковал 5 женских имен, обладательницы которых отличаются долголетием.

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