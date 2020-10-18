Назван фактор, который вдвое увеличивает риск смертности от COVID-19

Ученым из Имперского колледжа Лондона удалось установить, какое заболевание увеличивает риск летального исхода от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Anaesthesia.

Специалисты выяснили, что на смертность влияет болезнь почек у пациентов. Чтобы прийти к такому выводу медики проанализировали данные почти 400 пациентов с подтвержденным COVID-19, находящихся в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.

Получив необходимые данные, ученые заявили, что у 216 больных из 372 имелись проблемы с почками. 107 пациентов из этого числа скончались, что составило около 50%.

Авторы исследования предположили, что это может быть связано с воздействием вируса на организм в целом, «перекрестной связью» между легкими и почками, а также использованием токсичных средств при лечении инфекции.

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