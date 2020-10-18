«Нимфа» Волочкова сняла трусы перед чужим мужем на курорте

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Татьяна Меркер
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Николай Басков рассказал о незаурядном случае, который он наблюдал, путешествуя с балериной.

«Нимфа» Волочкова сняла трусы перед чужим мужем на курорте

Фото: www.globallookpress / Anna Salynskaya

15 октября «Золотому голосу России» Николаю Баскову исполнилось 44 года. В честь дня рождения певцу был посвящен праздничный выпуск программы «Прямой эфир». Гостями студии стали знаменитости из ближайшего круга Баскова, в том числе и Анастасия Волочкова, с которой Николай когда-то встречался.

Между перерывами на поздравления и пожелания собравшиеся рассказывали забавные истории из жизни. Сам именинник припомнил странную ситуацию, свидетелем которой он стал во время поездки с Волочковой на курорт.

«Анастасия Волочкова в свойственной ей манере на пляже. Это идеальное тело — все как надо. Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана. Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимается сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, который сидит напротив, он есть перестал», — поведал певец.

«Золотой голос» продолжил рассказ и присутствующие узнали, что чужой муж, который стал свидетелем переодевания Волочковой, получил от жены сумкой по голове. На вопрос, на что он так засмотрелся, отдыхающий задумчиво ответил, что давно не бывал в «Большом театре».

Волочкова слушала историю, которая для многих покажется постыдной, заливаясь громким смехом. Когда именинник закончил, она заметила, как хорошо, что у людей «Большой театр» ассоциируется с ней и с Басковым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойфренд Волочковой сыграл для нее свадебный марш.

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