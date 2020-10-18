У младшего сына певицы Валерии Арсения и его жены Лианы через несколько месяцев родится «мальчик с интересной судьбой». Это предсказала в беседе с 5-tv.ru экстрасенс и таролог Марианна Абравитова.

«Кармически его путь уже предопределен, ведь такой набор генов, который он получает в наследство от своих родителей, даром не проходит. Здесь и высокая степень креативности, и высокая степень амбициозности», — рассказала ясновидящая.

По ее словам, подобный набор генов бывает и у обычных людей, но в этом случае он базируется на хорошем фундаменте — в этой семье у ребенка будут все возможности для того, чтобы реализовать свой потенциал.

«Насколько я вижу, этот человек, который придет в мир очень скоро, захочет реализоваться по полной программе и очень быстро, очень мощно. Поэтому родителям даже придется сдерживать его», — предупреждает Абравитова.

Как отмечает предсказательница, жизненный путь будущего человечка будет зависеть от того, насколько мудро будут направлять и удерживать его, поскольку энергетический потенциал этого ребенка очень мощный и его важно правильно распределять — такие люди «фонтанируют в моменте», но потом могут «сдуться».

«Я вижу и творчество в плане музыки, исполнительства, какие-то актерские таланты будут у этого человека, но также очень хороший потенциал именно предпринимательского толка. Я бы сказала так: у таких людей получается быть не только артистом, и артистом хорошим, который очень плодовит… но также продюсирование других», — сказала Марианна Абровитова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне младший сын Валерии Арсений Шульгин подтвердил слухи о беременности Лианы Волковой, на которой он женился в конце августа.