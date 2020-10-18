«Плод нашей большущей любви»: сын Валерии вскоре станет отцом

|
Татьяна Меркер
1 162

Свадьба Арсения Шульгина с возлюбленной состоялась всего несколько месяцев назад, а уже сегодня стало известно о пополнении в семействе.

«Плод нашей большущей любви»: сын Валерии вскоре станет отцом

Фото: Instagram @lianashulginaa

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин наконец официально подтвердил слухи о беременности своей новоиспеченной жены Лианы Волковой. О ее интересном положении судачили еще в период свадьбы молодых людей. На снимках с торжества внимательные интернет-пользователи обратили внимание на фигуру девушки. Кроме того, вызывала вопросы и скоропостижность свадьбы: 21-летний Арсений сделал Лиане предложение в конце августа, и уже через месяц пара оказалась в ЗАГСе.

Накануне в своем Instagram-профиле Шульгин опубликовал снимки с фотосессии с беременной женой и отметил, что теперь пара готова принимать поздравления.

«1+1=3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви», — восторженно написал будущий отец.

Instagram @arseniy_shulgin

Новость о беременности жены Шульгина обрадовала многих фолловеров еще и тем, что они были рады наконец убедиться в своей правоте. Несколько месяцев фанаты активно указывали на округлившийся живот Лианы Волковой и требовали от супругов комментариев.

«Мы это знали»

«Ясно теперь, почему так спешили со свадьбой»

«Чудесная пара и малыш будет чудесный», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.01 91.30
-0.15
Названы цвета силы каждого знака зодиака

Последние новости

19:27
Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении
19:11
МВД Белоруссии объяснило применение резиновых пуль на акции в Минске
18:54
«Очень мощный энергетический потенциал» — экстрасенс предсказала судьбу внука Валерии
18:36
Умер инфицированный COVID-19 мэр Ялты Иван Имгрунт
18:22
Лобода в полупрозрачном бикини приняла ванну в свой день рождения — фото
18:21
Защитник ФК ЦСКА Вадим Карпов получил перелом носа

Сейчас читают

«Я узнал из Instagram» — Пригожин о том, что Валерия станет бабушкой
«Наконец-то без фотошопа»: Ивлеева показала огромную грудь и кривые плечи
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок