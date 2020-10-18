«Плод нашей большущей любви»: сын Валерии вскоре станет отцом

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин наконец официально подтвердил слухи о беременности своей новоиспеченной жены Лианы Волковой. О ее интересном положении судачили еще в период свадьбы молодых людей. На снимках с торжества внимательные интернет-пользователи обратили внимание на фигуру девушки. Кроме того, вызывала вопросы и скоропостижность свадьбы: 21-летний Арсений сделал Лиане предложение в конце августа, и уже через месяц пара оказалась в ЗАГСе.

Накануне в своем Instagram-профиле Шульгин опубликовал снимки с фотосессии с беременной женой и отметил, что теперь пара готова принимать поздравления.

«1+1=3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви», — восторженно написал будущий отец.

Instagram @arseniy_shulgin

Новость о беременности жены Шульгина обрадовала многих фолловеров еще и тем, что они были рады наконец убедиться в своей правоте. Несколько месяцев фанаты активно указывали на округлившийся живот Лианы Волковой и требовали от супругов комментариев.

«Мы это знали»

«Ясно теперь, почему так спешили со свадьбой»

«Чудесная пара и малыш будет чудесный», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии.