Дочери-инвалиду и вдове Алексея Баталова вернут имущество

|
Марина Неруцких
1 014

Без наследства жену и дочь знаменитого артиста попытались оставить близкие друзья.

Дочери-инвалиду и вдове Алексея Баталова вернут имущество

Фото: www.globallookpress / Valery Lukyanov

Вдове и дочери актера Алексея Баталова возвратят всю недвижимость артиста. Следственный комитет России признал Гитану Леонтенко и ее дочь, страдающую ДЦП, Гитану-Марию потерпевшими по делу о мошенничестве с имуществом покойного Баталова. Кроме того, как сообщает Starhit, «обидевшие» семью покойного Алексея Баталова друзья Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, похоже, испугались резонанса, вызванного данной историей, и пошли на попятный. Так что матери и дочери знаменитого артиста можно уже вздохнуть спокойно.

Родные актера наследуют две квартиры, долю четырехкомнатой квартиры, мастерскую артиста и внушительную сумму денег.

Ранее сообщалось, что жена и дочь Алексея Баталова лишились имущества, которое должно было быть передано им по наследству. Семья подавала заявление в полицию, чтобы разобраться в ситуации. Близкие друзья актера уговорили Баталова переписать недвижимость на них под предлогом помощи его жене и дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после ЧП с мачехой и сводной сестрой принять имущество артиста готова старшая дочь Баталова.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.92
-0.04 91.31
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:48
Московские власти намерены следить за передвижением горожан через смартфоны
12:48
«Про нее ходили легенды»: кинокритик об умершей актрисе Ирине Скобцевой
12:44
«Холостяк 9 сезон»: Решетова с помощью сына потроллила Тимати за участие в шоу
12:33
Экипаж МКС восстановил работу туалета в российском сегменте
12:22
Глава МИД НКР призвал признать независимость республики
12:20
Михаил Ефремов доставлен в Мосгорсуд — видео

Сейчас читают

На 94-м году жизни умерла Ирина Скобцева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стою и реву от счастья»: Рита Дакота показала две купленные квартиры

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок