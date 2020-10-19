Дочери-инвалиду и вдове Алексея Баталова вернут имущество

Вдове и дочери актера Алексея Баталова возвратят всю недвижимость артиста. Следственный комитет России признал Гитану Леонтенко и ее дочь, страдающую ДЦП, Гитану-Марию потерпевшими по делу о мошенничестве с имуществом покойного Баталова. Кроме того, как сообщает Starhit, «обидевшие» семью покойного Алексея Баталова друзья Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, похоже, испугались резонанса, вызванного данной историей, и пошли на попятный. Так что матери и дочери знаменитого артиста можно уже вздохнуть спокойно.

Родные актера наследуют две квартиры, долю четырехкомнатой квартиры, мастерскую артиста и внушительную сумму денег.

Ранее сообщалось, что жена и дочь Алексея Баталова лишились имущества, которое должно было быть передано им по наследству. Семья подавала заявление в полицию, чтобы разобраться в ситуации. Близкие друзья актера уговорили Баталова переписать недвижимость на них под предлогом помощи его жене и дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после ЧП с мачехой и сводной сестрой принять имущество артиста готова старшая дочь Баталова.