Что грозит блогеру Mellstroy, разбившему лицо девушке в прямом эфире?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 270

Адвокат Янис Юкша призвал пострадавшую не оставлять это дело без внимания правоохранительных органов.

Фото, видео: Instagram @mellstroy, 5-tv.ru

Блогер Mellstroy (Андрей Бурим — Прим. ред.), разбивший девушке лицо в прямом эфире YouTube-шоу, может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако для этого необходимо личное обращение в правоохранительные органы пострадавшей, заявил в беседе с 5-tv.ru адвокат Янис Юкша. Он перечислил, что необходимо сделать жертве, чтобы не оставить поступок стримера безнаказанным.

«Совершенно очевидно, что нужно применить полицейскую функцию с обращением, это раз. Провести мероприятия по освидетельствованию и оценке медицинской части этой проблемы — два. И в третьих, обратиться с соответствующими заявлениями, жалобами в суд. Подобные вещи нельзя оставлять без внимания. И я надеюсь, что это будет неким уроком», — выразил надежду юрист.

По его мнению, за такое деяние следует наказывать сурово — вплоть до реального срока. Однако суд может оказаться снисходительным, если других эпизодов подобного характера не было, Mellstroy отделается штрафом или получит другое наказание, не связанное с лишением свободы.

«Что-то мне подсказывает, что данный несдержанный гражданин должен получить судимость, по меньшей мере, а может быть, даже и год лишения свободы. Но я думаю, что наш гуманный суд не пойдет на прямое применение закона, и не отправит его в места лишения свободы. Будет применен какой-то иной вид наказания — от условного срока или исправительных работ, и до штрафа», — заключил адвокат.

Сама пострадавшая, стример Алена Ефремова, уже кинула клич по сети. В Instagram она обратилась к подписчикам с просьбой написать ей, если кому-то известны другие случаи, когда блогер Mellstroy распускал руки. Как писал 5-tv.ru, девушка хочет составить против обидчика коллективный иск.

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