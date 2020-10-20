🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 октября, растущая Луна находится в знаке Стрельца. В этот день астрологи рекомендуют людям заняться решением задач, которые многие откладывали в долгий ящик. Любые бюрократические вопросы будут решаться легко. Однако стоит поостеречься, необоснованный риск сегодня не приведет ни к чему хорошему.

♈ Овен

Овны, если вы обнаружили себя в любовном треугольнике, можете винить в этом только себя. Вы точно знали, во что ввязывались, прежде чем вступили в этот союз. Тем, кто чувствуют себя ограниченным обстоятельствами, необходимо принять решение. Одиноким Овнам, звезды рекомендуют раскрыть свою сексуальность, не бояться флиртовать и заводить новые знакомства.

Космический совет: любовные треугольники совсем не то, что вам нужно.

♉ Телец

Тельцы, не кажется ли вам, что вы перестали мечтать. Это зря! Есть вероятность, что сегодня вы можете встретить любовь всей своей жизни. Главное — распознать этого человека и не упустить возможность стать счастливым. Для тех, кто уже находится в удачном союзе, звезды приготовили испытание верностью. В конце концов все встанет на свои места.

Космический совет: пришло время любить.

♊ Близнецы

Иногда всем нам нужно прочувствовать личное пространство. Однако для того, чтобы выяснить, кто мы за пределами наших отношений, требуется время. Близнецы, что скрывается за маской, которую вы надели? Вместо того чтобы сразу все отвергать, попробуйте сначала взвесить все «за» и «против». Не позволяйте страхам и неуверенности в себе одолеть вас.

Космический совет: сбросьте маски!

♋ Рак

Сегодня все страстные мечтания Раков могут начать сбываться. Вы — мастер проявлений. Создайте доску для визуализации, чтобы ускорить процесс исполнения желаний. Подумайте, чего вы хотите в личных и профессиональных отношениях? Выпишите все задуманное на бумагу — это поможет определить, во что вам стоит вкладывать энергию.

Космический совет: дайте своим мечтам шанс сбыться.

♌ Лев

Перестаньте ругаться и винить себя за болезни, Львы. Дайте вашему организму отдохнуть и набраться сил. Полюбите свое тело, и оно обязательно ответит вам взаимностью. Если вы будете работать на износ, вскоре ваше здоровье будет подорвано окончательно. Настолько, что в будущем придется потратить много сил и денег на лечение.

Космический совет: прекратите работать на износ.

♍ Дева

Практикуйте осознанный подход к жизни во всем, Девы. Начните с перехода на правильное питание и закончите отказом от токсичных отношений с кем бы то не было. У вас потрясающий дар к обучению, не стоит им пренебрегать. Берите от людей все, что они только могут дать. Любое знание, полученное сейчас, в будущем принесет невероятные плоды.

Космический совет: сделайте свою жизнь более стабильной.

♎ Весы

Прекратите скупиться и страдать из-за своих низких доходов. Мы живем один раз, Весы! Не стоит проводить вечер в гордом одиночестве за бокалом дешевого алкоголя. Лучше угостите им на домашней вечеринке всех своих друзей! Помните — можно быть самым счастливым человеком на земле, не имея при этом ни гроша в кармане.

Космический совет: научитесь отдыхать при ограниченных ресурсах.

♏ Скорпион

Пришло время уделить внимание духовным познаниям. Только не углубляйтесь в медитативные практики: что толку три часа сидеть в позе лотоса, если познать себя вам поможет душевный разговор с близким родственником за чашкой чая? Дайте себе шанс — узнайте о себе что-то новое и полюбите это. Помните, что к любому недостатку можно отнестись, как к причине стать лучше.

Космический совет: найдите гармонию.

♐ Стрелец

У каждого есть прошлое, Стрельцы. Но вы не должны ему позволять диктовать свое будущее. У вас часто возникает желание сжечь мосты. Люди, которые обидели вас, необязательно хотели это сделать. Страхи и ограничения могут одолеть всех. Ради вашего душевного и эмоционального благополучия, лучше всего смотреть на ситуацию со стороны. Не дайте обидам и злости задушить вас.

Космический совет: абстрагируйтесь и найдите ответы на свои вопросы.

♑ Козерог

Козероги, 20 октября для вас — день любви. В отношениях со своей второй половинкой у вас намечается романтическая фаза. Сегодня крайне благоприятное время, чтобы поговорить по душам с родителями или близкими друзьями. Существует большая вероятность, что вы будете услышанными. Коммуникации сделают вас счастливее.

Космический совет: обратите внимание на близких!

♒ Водолей

Иногда вы наверняка думаете, для чего мне этот этап жизни, не так ли Водолеи? Совместное создание прочного фундамента — задача, которая может быть решена только тогда, когда обе стороны будут в равной степени готовы. Для некоторых из вас, этот период может быть временем сосредоточения на своей карьере или повышении профессиональных навыков. Как же здорово, что рядом с вами есть человек, который готов всегда поддержать.

Космический совет: соберите прочную основу вместе со второй половинкой.

♊ Рыбы

Рыбы, не поддавайтесь искушению чрезмерно драматизировать происходящее с вами сейчас. Вы же не раз сталкивались с проблемами и всегда находили выход. Почему думаете, что в этот раз не получится? Лучшее, что можете сделать сейчас — взять отпуск. Время, как известно, обладает способностью залечивать все раны.

Космический совет: сделайте паузу и хорошенько все обдумайте.

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