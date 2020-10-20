Уберечься от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в холодный период года непросто. Их развитию способствует ухудшение погоды, массовое возращение людей из отпусков, выход детей в школы, увеличенная загрузка общественного транспорта. Каждый из описанных наукой 200 респираторных вирусов, включая грипп, может нести за собой неприятные осложнения, в том числе на бронхи и легкие. Как защититься от них, рассказала пульмонолог, кандидат медицинских наук Ирина Клячкина.

По словам медика, чаще всего пациенты с ОРВИ испытывают симптомы поражения верхних дыхательных путей: боль в горле, насморк, заложенность носа, сухой кашель, невысокая лихорадка. Реже вирусы поражают бронхи. Самолечение, позднее обращение к врачу могут осложниться развитием тяжелых пневмоний. В этой связи прием лекарств без врачебной консультации может представлять опасность. Почувствовав временное облегчение, пациент отправляется на работу или в гости и разносит инфекцию.

Однако если обратиться к врачу нет возможности, важно подобрать для лечения действенные средства.

«При выборе противовирусных препаратов можно обратить внимание на препараты широкого спектра действия с виростатическим и иммуномодулирующим эффектом. Для снятия симптомов простуды применяют жаропонижающие, препараты для лечения кашля. Немедикаментозное лечение острого ларингита и трахеита предусматривает голосовой покой, отказ от горячей, острой пищи, газированных напитков. Кроме того, рекомендуется увлажнение воздуха в комнате и ингаляции щелочными растворами с применением небулайзера», — цитирует Клячкину «МК».

Самый надежный способ профилактики, по словам специалиста, — поддержание своего иммунитета: регулярные физические нагрузки, соблюдение режима сна и отдыха, проветривание помещений, соблюдение гигиены, правильное питание. Кроме того, осенью и зимой следует избегать переохлаждений и держать ноги в тепле.

«Однако одна из главных причин того, что мы чаще ловим простуды осенью и зимой, — охлаждение нашего носа. Ведь именно этот орган — главные ворота для респираторно-вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. И, несомненно, для профилактики гриппа следует своевременно прививаться от гриппа. К сожалению, прививок от „простуд“ нет», — заключила пульмонолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что грипп признан фактором, в шесть раз повышающем риск смерти при COVID-19.