«Про нее ходили легенды»: кинокритик об умершей актрисе Ирине Скобцевой

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал известие о кончине народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Последняя супруга режиссера Сергея Бондарчука, мать Елены и Федора Бондарчуков ушла из жизни 20 октября в возрасте 93 лет.

Кирилл Разлогов отметил, что Ирина Скобцева была гранд-дамой советского кино. По словам критика, карьера знаменитости была связана с Сергеем Бондарчуком. Она украшала его картины и играла в них выигрышные роли. Главной отличительной чертой актрисы был своеобразный семьянизм. Женщина была очень предана своим близким.

«Была женщиной дистанцированной, я бы сказал. Многие считали ее высокомерной. Мы общались не очень много, но довольно часто встречались на различных кинематографических мероприятиях. Отношение к ней было ровное. Она никогда не изменяла своим образам и принципам обращения в общественной жизни. Была человеком, безусловно, талантливым с выдающимися внешними данными, которые использовались в кино, с задатками серьезной драматической актрисы», — сказал Кирилл Разлогов.

Кинокритик добавил, что, как и о каждой звезде, об Ирине Скобцевой в кинематографической среде ходили легенды. В частности, когда журналист задал вопрос супруге Сергея Бондарчука — смогла ли бы она раздеться на экране, актриса ответила: «Если бы за идею, то я бы разделась».

«Эта фраза очень точно ее характеризует. Ради идеи и ради семьи она была готова на многое! Во многом помогла карьере сына», — заключил Кирилл Разлогов.

Советский и российский зритель помнит Ирину Скобцеву по ролям в картинах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Скобцева умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком.