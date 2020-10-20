Целое состояние: какое наследство оставила близким актриса Ирина Скобцева

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Татьяна Меркер
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Народная артистка РСФСР скончалась 20 октября на 94-м году жизни.

Целое состояние: какое наследство оставила близким актриса Ирина Скобцева

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Актриса театра и кино Ирина Скобцева скончалась на 94-году жизни, ровно через 26 лет после смерти своего мужа — Сергея Бондарчука. За 35 лет совместной жизни знаменитостям удалось сколотить целое состояние, обзавестись дорогими машинами и элитной недвижимостью. Участок в Барвихе с домом, построенным Сергеем Бондарчуком еще в 70-х годах прошлого века, риелторы оценили в миллион долларов, сообщает «Дни.ру».

Муж актрисы — народный артист СССР, прославленный режиссер Сергей Бондарчук считался первым советским миллионером. Он получал внушительные денежные премии от государства, купил квартиру в центре Москвы и дачи в Крыму. Ирина Скобцева гордилась своей коллекцией дорогих украшений, в том числе бриллиантовых.

После смерти артистки все ее имущество должно достаться сыну — режиссеру Федору Бондарчуку — он считается единственным претендентом первой очереди.

Советский и российский зритель помнит Ирину Скобцеву по ролям в картинах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где будет похоронена актриса Ирина Скобцева.

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