Миллионы зрителей уже видели на экранах «Гостью из будущего» и «Тайну третьей планеты». Теперь пришло время иначе взглянуть на любимую историю.

Фантастический фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», основанный на знаменитой повести Кира Булычева, продолжает завоевывать сердца российской аудитории. Подробнее о творческом процессе создания ленты рассказали ее генеральные продюсеры Федор Бондарчук и Михаил Врубель.

Авторы кинокартины проделали огромную работу, вернув на экраны любимую историю миллионов — по произведению ранее уже был создан сериал «Гостья из будущего». Огромной популярностью до сих пор пользуется и мультфильм «Тайна третьей планеты» — тоже экранизированный на основе одной из повестей писателя и раскрывающий мир Алисы, главной героини цикла.

Так, перед создателями стояла огромная задача, ведь поклонники истории уже не раз видели любимых героев на экранах.

«Мультфильм «Тайна третьей планеты» я могу пересказать вам по кадрам, как и миллионы зрителей: это невероятные герои, нарисованные советскими художниками-фантастами, которых мы сегодня назвали бы «концепт-дизайнерами», — поделился Бондарчук.

Он отметил, что вместе с режиссером они долго не могли определиться: переносить ли все на экран или же изобразить новое видение Алисы и верного робота Вертера. И все же Александр Андрющенко решил рискнуть, создав свой уникальный «мир».

Например, если в экранизации 1984 года знаменитого андроида играл Евгений Герасимов, и выглядел персонаж «человечно», то в современной картине кинотворцы решили остановиться на другом образе, больше уйдя в фантастику.

«Сейчас уже можно рассказать, что новый Вертер, как настоящий робот, был создан при участии нейросетей и искусственного интеллекта. А еще у него особенный голос, звучание которого придумала компания Flysound вместе с группой компаний ЦРТ. Было жутко интересно за этим процессом наблюдать и тем более участвовать», — рассказал продюсер.

К собственной интерпретации авторы подошли «с любовью», сохранив концептуальную базу повести Булычева, отметил Михаил Врубель. Экранизация со старыми персонажами, но с новым настроением.

«Это по-прежнему два времени, это по-прежнему Алиса Селезнева из будущего, которая оказывается здесь, это космические пираты, преследующие Колю Герасимова. Все остальное — от возраста до мотивов героев, от решений, связанных со злодеями и их мотивациями, до уровня спецэффектов и эмоциональности — это много шагов вперед, но с огромным уважением к автору», — подчеркнул Врубель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм «Сто лет тому вперед» возглавил российский прокат.