Как оскароносный режиссер Никита Михалков будет праздновать юбилей?

Сегодня юбилей празднует один из самых харизматичных деятелей отечественного кинематографа. Никите Михалкову — 75! В кино он попал в 14 лет в качестве актера. А уже в 28 выпустил на большой экран свою первую режиссерскую работу — картину «Свой среди чужих, чужой среди своих». С тех пор снялся и снял сам 90 фильмов, получил множество наград, среди которых есть и «Оскар» за ленту «Утомленные солнцем», где и сам сыграл главную роль.

На публике в последнее время Никита Сергеевич не появляется. Говорит — держит дистанцию. Даже столь важный юбилей собирается отмечать в тесном семейном кругу. И надеется, что совсем скоро появится возможность вновь выйти в люди и заняться новыми постановками.

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