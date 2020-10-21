Как оскароносный режиссер Никита Михалков будет праздновать юбилей?

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21 октября народному артисту РСФСР исполняется 75 лет.

Фото, видео: ТАСС / Куров Александр; 5-tv.ru

Сегодня юбилей празднует один из самых харизматичных деятелей отечественного кинематографа. Никите Михалкову — 75! В кино он попал в 14 лет в качестве актера. А уже в 28 выпустил на большой экран свою первую режиссерскую работу — картину «Свой среди чужих, чужой среди своих». С тех пор снялся и снял сам 90 фильмов, получил множество наград, среди которых есть и «Оскар» за ленту «Утомленные солнцем», где и сам сыграл главную роль.

На публике в последнее время Никита Сергеевич не появляется. Говорит — держит дистанцию. Даже столь важный юбилей собирается отмечать в тесном семейном кругу. И надеется, что совсем скоро появится возможность вновь выйти в люди и заняться новыми постановками.

Ранее Никита Михалков рассказал, как в детстве его порол отец.

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