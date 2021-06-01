Как изменились актеры сериала «Улицы разбитых фонарей»?

Сериал «Улицы разбитых фонарей» о работе убойного отдела в Санкт-Петербурге вышел на экраны в 1998-м. Он получил признание телезрителей — сериал смотрят больше 20 лет. «Улицы…» шли 16 сезонов, за это время составы актеров, а также съемочная группа несколько раз менялись. Что стало со звездами первого состава «Улиц разбитых фонарей» спустя годы? Чтобы увидеть, как сейчас выглядят актеры, нажимайте на карточки.

Сергей Селин (Анатолий Дукалис)

kino-teatr.ru; Виталий Белоусов / РИА

После выхода сериала «Улицы разбитых фонарей» на телеэкраны Сергей Селин, как и его коллеги, стал популярным. В 2000-м году Сергей Селин сыграл в конкуренте и одновременно продолжении «Улиц разбитых фонарей» на другом канале. В «Убойной силе» актер появился в уже любимом зрителями образе Дукалиса. После ухода из «Улиц…» Сергей Селин играл в сериалах «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный» и «Братаны». Актер выступал и в роли телеведущего. В 2019-м Сергей Селин продолжает сниматься в кинопроектах: он появился в фильме «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел-2». В одном из интервью Селин рассказывал о проблемах с алкоголем из-за стресса на работе. По словам актера, бороться с проблемами ему помогала вторая жена Анна, которая младше актера на 24 года.

Алексей Нилов (Андрей Ларин)

kino-teatr.ru; Пятый канал

Дебют Алексея Нилова состоялся в проекте «Меченые», где он сыграл честного милиционера. После премьеры фильма он сыграл в сериале «Улицы разбитых фонарей» капитана Андрея Ларина. Как и коллеги, Алексей Нилов стал популярным и запомнился телезрителям по роли сотрудника убойного отдела Ларина. В разгар популярности сериала у Алексея Нилова был сложный период. Он почти не снимался в кино, потому что у него были проблемы с алкоголем — он несколько раз переживал клиническую смерть. Когда актер поправился, он вернулся в работу. В 2014-м Алексей Нилов сменил образ: он побрился налысо и отпустил бороду. Благодаря изменившейся внешности Алексею начали предлагать отрицательные роли — так актер сыграл злого бизнесмена Мусоргского в проекте «Пять минут тишины». И сейчас Алексей активно снимается в кино: Нилов появлялся в сериалах «Опера» и «Литейный» и «Условный мент».

Александр Половцев (Олег Соловец)

kino-teatr.ru; Пятый канал

Герой Александра Половцева — честный и правдолюбивый майор Соловец. Роль принесла Половцеву большую популярность. В 1999-м актер появился в роли Соловца и в сериале «Убойная сила». Половцев играл в «Улицах разбитых фонарей» с 1998-го по 2019-й — за это время его герой вырос в звании до подполковника полиции. Одновременно со съемками в «Улицах…» Александр Половцев был занят и в других картинах. Он сыграл в сериале «Восьмидесятые», «Виктория», «Зимний круиз», вел телепрограмму «Мотив преступления». Многие помнят рекламный ролик сока с актером, где он исполнил главу дружной семьи. Как и его персонаж, Александр Половцев смог построить семью. В 2016-м Александр Половцев женился в третий раз. В браке у Половцева родились двое детей. А в 2019-м актер стал дедушкой: у его сына от второго брака появился ребенок.

Михаил Трухин (Вячеслав Волков)

kino-teatr.ru; Instagram @troukhine

Михаил Трухин, как и его коллега Половцев, «задержался» в сериале надолго. Он исполнял роль малоопытного оперативника Волкова с первого по восьмой сезон. Больше экранного времени Трухин и его герой получили после пятого сезона, когда основные персонажи сериала Ларин и Дукалис погибли. В девятом сезоне Волков дослужился до звания майора и стал начальником убойного отдела. Популярность сериала Михаил Трухин воспринимает спокойно. В одном из интервью актер рассказывал, что он — прежде всего театральный актер и именно там чувствует себя на своем месте. Тем не менее, герой Михаила Трухина так понравился зрителям, что было решено выпустить полнометражный фильм «Волчий остров» о приключениях оперативника. В 2014-м Трухин покинул сериал — как позже он признавался в интервью, решение не было спонтанным. Актер продолжал работать в проекте из-за приятного коллектива. Кроме «Улиц разбитых фонарей» Михаил Трухин сыграл в сериалах «Измены», «Ивановы-Ивановы» и «Лучше не бывает».

Анастасия Мельникова (Анастасия Абдулова)

kino-teatr.ru; Александр Казаков / ИЗВЕСТИЯ

Анастасия Абдулова — умная сотрудница убойного отдела, которая иногда превосходила коллег-мужчин в умении ловить преступников. Ее планировали добавить в сериал на пару эпизодов, но в итоге Анастасия Мельникова исполняла роль Абдуловой с первого по пятый сезон. После ухода из сериала актриса появилась в криминальных проектах «Глухарь», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный». Одновременно Мельникова работала и над другими ролями: она играла в драме «Идиот», сериале «Казус Кукоцкого», была занята в проектах «Всегда говори всегда» и «Сонька — Золотая Ручка». В 2002-м актриса родила дочь Марию и некоторое время посвятила себя воспитанию ребенка. В 2011-м Анастасия Мельникова заняла место в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Она — заместитель председателя постоянной комиссии по культуре, науке и образованию.

Александр Лыков (Владимир Казанцев «Казанова»)

kino-teatr.ru; Александр Казаков / ИЗВЕСТИЯ

Александр Лыков исполнил в сериале роль импозантного капитана милиции по кличке Казанова. Казанова появился всего в двух сезонах, но его черный плащ, шляпа и красный шарф надолго запомнились зрителям. После ухода из сериала Лыков сыграл в фильмах «Турецкий гамбит», «9 рота», «Каникулы строгого режима». Одновременно Александр Лыков появлялся в сериалах, ставших позже хитами телевидения: «Охота на изюбря», «Агент национальной безопасности», «Диверсант», «Участок». Сегодня Александр Лыков продолжает сниматься в кино: он играет владельца отеля «Гранд» в одноименном сериале. В отличие от прославившего его героя Казановы, Александр Лыков — не бабник. У актера есть жена Анна, с которой он познакомился еще в молодости, дети и внуки. Сын Александра Лыкова Матвей известен зарубежной публике: он работал манекенщиком в США, снимался в рекламе для мировых брендов Dior Homme, Lanvin и играл в фильме Тимура Бекмамбетова «Он — дракон».

Юрий Кузнецов (Юрий Петренко)

kino-teatr.ru; Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В отличие от актеров сериала, Юрий Кузнецов был известен публике до выхода первой серии. Поэтому подполковника зрители полюбили сразу. В сериале у подполковника Петренко была кличка «Мухомор». За героем можно было следить с первого по пятый сезон. После гибели Ларина и Дукалиса Петренко ушел на пенсию, сыгравший его Кузнецов продолжил сниматься в кино. Он появился в сериалах «Опера. Хроники убойного отдела», «Участок» и «Литейный», а также в фильмах «Розыгрыш», «Царь», «Антикиллер». В 2007-м Юрий Кузнецов исполнил роль Мармеладова, отца Сонечки, в экранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» — позже актер особо выделил эту роль и назвал ее одной из любимых. В 2012-м актер пережил смерть второй жены Ирины, с которой они были вместе 20 лет. Сейчас актер продолжает сниматься в кино: Юрий Кузнецов появился в сериале «Эпидемия» и работает над проектом «Обитель».