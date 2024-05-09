МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Даже при наличии всех документов туристов могут не пустить в страну.

МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

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Россиянам рекомендовано учитывать все риски при планировании поездок в Мексику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте дипведомства.

«Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Москва призывала Мехико исключить случаи, когда гражданам РФ необоснованно отказывают во въезде в страну. При этом ситуация в сторону ужесточения национального миграционного законодательства в латиноамериканской стране не меняется.

Сейчас Мексика занимается решением проблемы. Захарова отметила, что даже при наличии всех документов, обратного билета, брони гостиницы и достаточных финансовых средств в страну могут не пустить. При подозрениях отказать могут не только службы безопасности, но и авиаперевозчики в транзитных пунктах пропуска.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рябков связал недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику с давлением США.

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