Гимнастка Светлана Хоркина впервые показала годовалого сына

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Василий Заика
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«Королева брусьев» трогательно поздравила младшего наследника с днем рождения.

Фото, видео: Instagram @khorkinasvetlana

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях — гимнастка Светлана Хоркина на своей странице в Instagram впервые показала подписчикам младшего сына — годовалого Ивана. На снимке малыш сидит на полу спиной к объективу камеры мобильного телефона и держит в руках праздничные воздушные шарики.

«С днем рождения мой малыш! Мы все тебя любим», — трогательно написала гимнастка в посте.

Instagram @khorkinasvetlana

Подписчики и коллеги прославленной 41-летней спортсменки присоединились к поздравлениям. Пользователи пожелали маленькому Ивану быть здоровым и счастливым.

«Здоровья мальчишке и счастливого детства!»

«С днем рождения сынули! Пусть растет здоровым и счастливым на радость маме с папой!»

«Поздравляю большого человека и его счастливую маму!»

«Светик, поздравляем твою семью с первым годиком вашего малыша! Пусть он растет крепким, жизнерадостным, здоровым, послушным и счастливым!» — пишут юзеры.

Помимо маленького Ивана, Светлана Хоркина вместе с мужем Олегом Кочновым воспитывает своего старшего сына Святослава. Мальчик появился на свет в июле 2005 года в Лос-Анджелесе. Отцом ребенка является бизнесмен Кирилл Шубский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хоркина разоткровенничалась о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.

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