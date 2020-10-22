«Очень страшный звоночек»: экстрасенс посоветовала Конкину писать завещание

Расписанное по пунктам и составленное в короткие сроки завещание спасет актера Владимира Конкина от возможных страшных последствий. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась таролог и экстрасенс Марианна Абравитова.

Смерть его дочери Софии вскрыла не самые приятные стороны жизни известного артиста и его семьи. Как известно, близкие актера до сих пор не могут поверить, что гибель молодой женщины — несчастный случай. Кто-то винит в произошедшем ее бывшего мужа — юриста Романа Подгорного, кто-то — сожителя Михаила Серова. А недавно появилась еще одна версия событий: сын актера Ярослав и его супруга предположили, что трагедию инсценировала директор Конкина Елена Переслени. По их словам, та якобы долгое время состояла в отношениях с начальником и намеревалась завладеть всем его имуществом. Конкуренты, естественно, были не нужны.

«В семье Владимира Конкина происходит страшное: все друг друга ненавидят, все друг друга подозревают и не в каких-то мелочах, а в совершении преступлений. Должна сказать, что это не просто слова — так оно и есть», — неожиданно констатировала таролог.

Мариана Абравитова обратилась к актеру с настоятельной рекомендацией, как можно быстрее составить подробное завещание и огласить его. Иных способов предотвратить еще более страшные события, по ее мнению, не существует.

«Пока он в разуме, в силах, он должен очень четко прописать свое завещание. Точно, по пунктам распределить, кому и что, чтобы знал об этом весь мир, чтобы не было потом какой-то подковерной возни, подлогов, судов. Основания для этого есть: человек еще и жив, а родственники уже включились в дележ имущества, недвижимости — звоночек очень страшный», — подытожила таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, могла ли директор Владимира Конкина Елена Переслени быть причастной к смерти его дочери, 32-летней Софии.