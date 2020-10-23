Мой ребенок гений? По каким признакам можно выявить неординарность малыша

Для каждого родителя его ребенок уникален и самый лучший. Все папы и мамы в той или иной степени уверены в гениальности своего чада. Детский психолог Полина Заргарова в беседе с 5-tv.ru рассказала, в каких случаях влюбленные в своих детей родители недалеки от истины.

Любознательность

Психолог пояснила, что случай каждого ребенка-гения уникален. Их способности и интересы проявляются по-разному, но всех их объединяет нечто общее.

«Такие дети невероятно любознательны, — сказала Заргарова. — При получении новой игрушки им не столько интересно с ней играть, сколько интересно разобрать ее на запчасти. Такие малыши все в доме переворачивают вверх дном».

Это помогает им быстрее других познавать мир, они буквально стремятся получать больше информации. Но это часто проходит мимо взрослых.

«Иногда родители не замечают этого за раздражением, поскольку такие дети, кроме своей любознательности, являются еще и очень чувствительными», — пояснила психолог.

Повышенная реакция

Чувствительность отвечает за стремление узнавать больше за короткий срок. Но на физическом уровне она проявляется в том, что детям может быть тяжело просто существовать.

«Такие дети часто чувствительны к одежде — им натирают швы, неудобно в шапке, неприятно в варежках, им может быть неудобно сидеть на твердом стуле или слишком мягкой кровати», — прокомментировала Полина.

Дети, особенно в раннем возрасте, не могут объяснить, что не так, поэтому много кричат и плачут. Родители отвечают на это раздражением, особенно когда ребенок умеет «переговорить» их, чтобы только сделать по-своему.

«Непросто бывает родителям одаренных детей», — констатировала она.

Поиски решений

Гениальные дети просто обожают решать задачи разного уровня. И речь не только о сложных уравнениях и формулах. Они воспринимают как вызов даже простую задачу достать чашку с высокого стола.

«Для одаренного ребенка это представляет интерес. Таким детям нравится прикладывать усилия ума, у них жажда сложных логических задач».

Именно эти три неявных признака могут свидетельствовать о недюжинном уме у детей.

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