Большинство женщин, имеющих детей, стремятся стать для них лучшими мамами. Многие черпают премудрости воспитания из научно-популярно литературы, познавательных передач, чужого или собственного опыта. Другим родительский талант дарован от природы. Как утверждают астрологи, этим представительницам прекрасного пола материнство дается легче, чем остальным. Пять типов лучших мам на свете привел портал lisa.ru.

Телец

Если рожденная под этим знаком дама решила стать матерью, она уже обладает необходимыми для этого качествами и средствами. Чуткая, терпеливая и ласковая женщина-Телец отдает себе отчет в том, как обеспечить ребенка и дать ему самое лучшее, включая тепло и заботу.

Рак

Представительница этого знака мечтает о детях с раннего возраста. Рак — образец заботы и самоотверженности, отчего ее дети всецело доверяют маме, не испытывают по отношению к ней страха или обиды. Разве что порой ее забота может превращаться в гиперопеку.

Дева

Рациональная во всем Дева не изменяет себе и в воспитании детей. Она приучает наследников к дисциплине, прививает им правильные ценности. Так что те вырастают самостоятельными людьми. В то же такая мама всегда способна на эмоциональный отклик.

Стрелец

В общении с ребенком мама-Стрелец всегда находит баланс между контролем и свободой. Она нацелена дать ему всесторонне развитие, что способствует его самореализации. Эта особа предоставит своему птенцу все необходимое и спокойно отпустит из гнезда.

Рыбы

Женщина-Рыбы всегда рядом, когда детям нужна ее поддержка. Она не давит и не принуждает, в воспитании использует творческий подход. От нее не получится скрыть проблемы или утаить шалости. Потому что мама, рожденная под этим знаком, отлично считывает эмоции.

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