В каком случае можно повторно использовать материнский капитал?

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Светлана Шевченко
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Правительство РФ утвердило особенности возврата средств маткапитала без обращения в суд.

В каком случае можно повторно использовать материнский капитал?

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Правительство РФ разрешило повторное использование средств материнского капитала для обманутых дольщиков.

«Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Официальное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее, если вложившие маткапитал в новое жилье граждане в случае банкротства застройщика получали компенсацию вместо квартиры, то они были обязаны вернуть полученные от государства деньги в Пенсионный фонд (ПФР). Повторно их можно было использовать, но только через суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, однако процесс занимал длительное время.

Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование.

Такие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 года. Правительство своим постановлением скорректировало правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Согласно статистики ПФР на улучшение жилищных условий маткапитал используется в почти 60% случаев.

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