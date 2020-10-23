В каком случае можно повторно использовать материнский капитал?

Правительство РФ разрешило повторное использование средств материнского капитала для обманутых дольщиков.

«Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Официальное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее, если вложившие маткапитал в новое жилье граждане в случае банкротства застройщика получали компенсацию вместо квартиры, то они были обязаны вернуть полученные от государства деньги в Пенсионный фонд (ПФР). Повторно их можно было использовать, но только через суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, однако процесс занимал длительное время.

Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование.

Такие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 года. Правительство своим постановлением скорректировало правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Согласно статистики ПФР на улучшение жилищных условий маткапитал используется в почти 60% случаев.