«Мы его очень любим»: в Москве простились с протоиереем Дмитрием Смирновым

В храме Христа Спасителя в Москве состоялась церемония прощания с протоиереем Дмитрием Смирновым. По примерным подсчетам, проводить в последний путь служителя церкви пришли около двух с половиной тысяч человек. Кадры с места событий очевидцы публикуют в сети.

Заупокойное богослужение началось 23 октября в 10.00, сразу после литургии. Отпевал священника управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. В связи с нахождением на карантине из-за коронавируса патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог лично присутствовать на церемонии, однако выразил глубокие соболезнования.

«С глубокой скорбью узнал о кончине протоиерея Димитрия Смирнова, почетного настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской. <…> Более сорока лет он с ревностью совершал священническое служение, неустанно свидетельствуя ближним и дальним о преображающей силе православной веры», — цитирует патриарха РИА Новости.

Проститься со Смирновым пришли не только православные верующие, но и мусульмане. На церемонии присутствовали как взрослые, так и дети. Очередь из желающих лично прикоснуться к протоиерею и возложить цветы, казалось, была бесчисленной.

«Он мой духовный отец, он привел меня ко Христу своими проповедями. Мы его очень любим и хотим с ним проститься, встретимся с ним в Будущем веке. Не печалимся, земная жизнь его окончилась. Будем продолжать слушать его лекции, их, как он сам сказал, еще на 30 лет хватит», — цитирует одного из участников церемонии РИАМО.

Протоиерей Димитрий Смирнов будет похоронен за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он и являлся долгие годы.

О смерти клирика стало известно 21 октября. Смирнов скончался на 70-м году жизни. Около месяца назад появилась информация, что состояние здоровья духовника сильно ухудшилось, а прибывшие по вызову медики настояли на госпитализации. По одной из версий, священник мог быть инфицирован коронавирусом, однако точных доказательств тому не было. Комментируя утрату, в РПЦ заявили, что Дмитрий умер в результате осложнений другой, хронической болезни.

«Мы его очень любим»: в Москве простились с протоиереем Дмитрием Смирновым 1/4 Instagram @i.katanaev 2/4 Instagram @aegortsev 3/4 Instagram @aegortsev 4/4 Instagram @syergyej_bryeusov

Ранее 5-tv.ru показал последнее прижизненное фото протоиерея Дмитрия Смирнова.