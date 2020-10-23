«Мы его очень любим»: в Москве простились с протоиереем Дмитрием Смирновым

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Виктория Андреева
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Присутствующие выстроились в длинную очередь, чтобы возложить цветы к почившему церковному и общественному деятелю.

Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, Соцсети

В храме Христа Спасителя в Москве состоялась церемония прощания с протоиереем Дмитрием Смирновым. По примерным подсчетам, проводить в последний путь служителя церкви пришли около двух с половиной тысяч человек. Кадры с места событий очевидцы публикуют в сети.

Заупокойное богослужение началось 23 октября в 10.00, сразу после литургии. Отпевал священника управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. В связи с нахождением на карантине из-за коронавируса патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог лично присутствовать на церемонии, однако выразил глубокие соболезнования.

«С глубокой скорбью узнал о кончине протоиерея Димитрия Смирнова, почетного настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской. <…> Более сорока лет он с ревностью совершал священническое служение, неустанно свидетельствуя ближним и дальним о преображающей силе православной веры», — цитирует патриарха РИА Новости.

Проститься со Смирновым пришли не только православные верующие, но и мусульмане. На церемонии присутствовали как взрослые, так и дети. Очередь из желающих лично прикоснуться к протоиерею и возложить цветы, казалось, была бесчисленной.

«Он мой духовный отец, он привел меня ко Христу своими проповедями. Мы его очень любим и хотим с ним проститься, встретимся с ним в Будущем веке. Не печалимся, земная жизнь его окончилась. Будем продолжать слушать его лекции, их, как он сам сказал, еще на 30 лет хватит», — цитирует одного из участников церемонии РИАМО.

Протоиерей Димитрий Смирнов будет похоронен за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он и являлся долгие годы.

О смерти клирика стало известно 21 октября. Смирнов скончался на 70-м году жизни. Около месяца назад появилась информация, что состояние здоровья духовника сильно ухудшилось, а прибывшие по вызову медики настояли на госпитализации. По одной из версий, священник мог быть инфицирован коронавирусом, однако точных доказательств тому не было. Комментируя утрату, в РПЦ заявили, что Дмитрий умер в результате осложнений другой, хронической болезни.

«Мы его очень любим»: в Москве простились с протоиереем Дмитрием Смирновым

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Instagram @i.katanaev

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Instagram @aegortsev

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Instagram @aegortsev

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Instagram @syergyej_bryeusov

Ранее 5-tv.ru показал последнее прижизненное фото протоиерея Дмитрия Смирнова.

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