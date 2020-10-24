Ждать недолго: в Роспотребнадзоре рассказали, когда снизится активность COVID

Снижение уровня заболеваемости населения России коронавирусной инфекцией ожидается грядущей весной. Такую оценку текущей ситуации дал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эксперта, обусловлено это статистическими показателями. С момента начала подъема кривой заболеваемости максимальный ее рост длится примерно 28 дней или два инкубационных периода. Таким образом, в начале ноября можно будет дать более или менее точный прогноз относительно прохождения пика активности COVID-19.

«Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль–март, когда мы войдем в фазу снижения», — подчеркнул Александр Горелов.

Вместе с тем он призвал соотечественников не пугаться статистики по зафиксированным случаям инфицирования коронавирусом. Но тут же напомнил: пока не принято решение о массовой вакцинации населения, носить средства индивидуальной защиты просто необходимо.

В заключение Горелов отметил, что пока не сформировалась «иммунная прослойка», говорить о резком снижении уровня заболеваемости COVID-19 вряд ли возможно. Для этого перенести инфекцию должны, усредненно, 60-70% граждан.

«Надевая маску или используя санитайзеры, ты защищаешь не только себя, но и близких. „Драконовские“ меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения. <…> Пока мы не внедрим рутинную вакцинацию хотя бы на уровне гриппа, мы процесс не остановим», — цитирует эксперта ТАСС.

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