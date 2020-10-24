«Пила только воду»: Ивлеева рассказала, как сбросила 10 килограммов

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Анастасия Шадская
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За время самоизоляции популярный блогер приобрела фигуру, которой многие завидуют.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_, T.me @nastyaivleevaagent

Телеведущая Настя Ивлеева поделилась с фанатами секретами своего похудения. Она никогда не отличалась пышными формами, однако за последнее время стала заметно стройнее. Недавно она призналась, что потеряла около десяти килограммов.

На вопрос о том, как ей это удалось, блогер ответила в своем Telegram-канале.

«Похудела я на карантине, когда заболела ковидом. Нужно было внимательно относиться к питанию», — объяснила Ивлеева.

Она рассказала, что побоялась набрать вес, потому что из-за коронавируса испытывала сильную слабость и постоянно лежала. Так она стала меньше есть. Затем Ивлеева придумала для себя новую схему питания, которая сработала.

«Что мне помогло — я не ела за четыре часа до сна. Вообще. Как раз это было шесть-семь часов вечера, рот на замок. Пила только воду», — пояснила Настя «Опасность».

Жена рэпера Элджея пояснила, что ей помогло лечебное голодание, подобранное опытным путем.

«Ночью, пока мы спим, обмен веществ работает и сжигает наши калории. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет чики-пуки», — посоветовала она, уточнив, что при нехватке сна голодание не сработает.

В итоге за время она начала стремительно терять вес и решила сохранить тот результат. Отказалась от алкоголя, перестала есть все подряд и начала тщательно выбирать продукты.

«Я взвешивалась с утра на голодный желудок. Когда вес уходил, меня это смотивировало», — рассказала она.

Также Ивлеева призналась, что во время недавнего отпуска на Мальдивах набрала несколько килограммов из-за вкусного питания на курорте. Но теперь планирует вновь вернуться к весенней схеме питания и снова сбросить вес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева рассказала об браке с рэпером Элджеем и его отношении к ее частым командировкам.

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