«Кофе за цену паровоза»: Цискаридзе о космически дорогом отдыхе в Сочи

Артист балета, хореограф и народный артист России Николай Цискаридхе рассказал о незабываемом отдыхе в Сочи, который здорово ударил по его кошельку. В интервью Sobesednik.ru он признался, что ограничения из-за пандемии COVID-19 так его утомили, что как только появилась возможность, он с подругой джазовой певицей Теоной Контридзе махнул на море.

Цискаридзе признался, что поездка получилась спонтанной, но все же очень приятной. Море для трудоголиков — прекрасный способ расслабиться. Николай даже отказался от привычного для себя сервиса и ходил на обычные городские пляжи. Единственное, что оставило неприятное впечатление — цены на развлечения в курортном городе.

«Ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся ценами с Сочи. Они там просто космические. Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно. Когда я видел ценники, все время удивлялся», — сказал Цискаридзе.

Как отмечает артист, после такого путешествия он стал лучше понимать любовь россиян к заграничному отдыху. Он даже сказал, что сомневается, захочет ли снова поехать на отпуск в Сочи — разве только с хорошей компанией.

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