Опять шпинат? Волочкова представила содержимое своего холодильника — видео

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Нюра Незванова
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Балерина не устает повторять, что питается только правильной едой.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова вновь разоткровенничалась со своими подписчиками. На этот раз бывшая балерина Большого театра решила продемонстрировать содержимое своего холодильника. На кадрах видно, что он сверху до низу забит зеленью и овощами. Ни мяса, ни рыбы там не наблюдается.

«Вы хотите посмотреть, что находится в холодильнике Анастасии Волочковой? Конечно, вот, пожалуйста. Он весь забит салатными листьями, зеленью, шпинатом. Имбирь, его очень много. Острый перец, огурцы, помидоры», — сказала она в сторис своего Instagram.

Instagram @volochkova_art

44-летняя балерина не раз признавалась, что поддерживает себя в форме не только изнурительными тренировками, но и правильным питанием. Особой любовью артистки пользуется шпинат. Не проходит и дня, чтобы Волочкова не рассказала о своем любимом блюде.

Ранее 5-tv.ru рассказывает, что Волочкова сделала самый опасный из своих шпагатов.

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